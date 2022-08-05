تكريم قائد القوة الخاصة في عملية تيقنتورين

كرّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المقدم حمزة شعلال قائد القوة الخاصة في عملية تيقنتورين الشهيرة.

وحظي المقدم شعلال بالتكريم خلال الاحتفال باليوم الوطني للجيش المصادف للرابع من أوت، وقال منشط الحفل التكريمي اللواء مبروك سابع مدير الاتصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي عن المقدم حمزة شعلال أنه ورغم إصابته في عملية تيقنتورين إلا أنه رفض الانسحاب حتى يتم القضاء نهائيا على الإرهابيين.

وللتذكير ففي عام 2013، قامت جماعة إرهابية متكونة من 32 إرهابيا من جنسيات مختلفة (جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية) بالاعتداء على مركب غازي بتيقنتورين مخلفة 37 ضحية من بينهم عمال بالموقع نتيجة احتجاز الرهائن.

وكان المركب الغازي لتيقنتورين يوظف حينها 790 شخصا من بينهم 134 من 26 جنسية.

ومكّن تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 29 إرهابيا من أفراد الجماعة التي قامت بالاعتداء على هذا المركب الغازي وألقت القبض على ثلاثة آخرين.