تكريم كويتي “مرموق” للكاتبة الجزائرية زهور ونيسي

اختارت دار سعاد الصُباح للنشر في الكويت، أن تكون شخصية الكاتبة والوزيرة الجزائرية السابقة زهور ونيسي، الاسم الرمز، الذي ستحتفي بإسهاماته في مجال الأدب والثقافة طيلة العام 2023.

جاء ذلك في رسالة من مؤسِّسة الدار، الشيخة سُعاد محمد الصباح، وهي من أفراد العائلة الملكية في الكويت، إلى الأديبة والسياسية الجزائرية السابقة زهور ونيسي.

وقالت الصُباح في رسالتها إلى ونيسي:”يسعدني، ويشرّفني قبولكم اختياري الصادق، لتكونوا الرمز المكرّم للعام 2023. بعد مراجعة شاملة، ومُفعمة بالإكبار لدوركم العلمي، والفكري، والمهني، والاجتماعي”.

وسيتضمّن تكريم دار الصُباح، إصدار كتاب يضمّ دراسات مهنية وفكرية، يكتبها باحثون وأدباء حول أعمال زهور ونيسي.

وقد حظيت أسماء كبيرة بتكريم سعاد الصُباح منذ إطلاقه عام 1995. على غرار الشاعر السوري نزار قباني، والأمير السعودي الشاعر عبد الله الفيصل.

وكانت زهور ونيسي أول امرأة تُعيّن وزيرة في الجزائر. حيث حملت حقيبة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية لمدة سبع سنوات.

كما انتخبت ونيسي عضوا في البرلمان الجزائري ما بين 1977 و1982. وهي من مؤسسي الاتحاد النسائي الجزائري، واتحاد الكتاب والصحفيين الجزائريين.