تكريم لاعب دولي جزائري سابق بِفرنسا

حُظي لاعب المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم سابقا نور الدين قريشي بِتكريم في فرنسا.

ونظّمت السلطات المحلّية لِبلدية أوستريكور بِالشمال الفرنسي حفلا رمزيا على شرف قريشي، ومنحته ميدالية فخرية. على اعتبار أن مدافع “الخضر” سابقا أبصر النور بِهذه المدينة في الـ 12 من أفريل عام 1954، وحقّق نتائج طيّبة في المجال الرياضي. كما ذكرته الصحيفة الفرنسية “لا فوا دوى نور” في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

وينحدر نور الدين قريشي من أب جزائري مُهاجر ومُقيم بِفرنسا، وأمّ تنتمي إلى هذا البلد الأوروبي.

وشارك قريشي مع المنتخب الوطني الجزائري لاعبا أساسيا في منافسة كأس العالم مرّتَين: نسختَي إسبانيا 1982 والمكسيك 1986.

وساهم نور الدين قريشي في تحقيق “الخضر” إنجازا تاريخيا، بِبلوغ محطّة ثمن نهائي كأس العالم في طبعة البرازيل 2014، حيث كان – آنذاك – مُدرّبا مُساعدا للناخب الوطني وحيد خليلوزيتش. وقد جاء هذا الحفل في أيّام مونديالية، على اعتبار أن هذه التظاهرة الرياضية تُجرى بِقطر منذ الأحد الماضي وإلى غاية الـ 18 من ديسمبر المقبل.