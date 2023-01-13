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رياضة

تكريم مُسلمي وفد منتخب غانا في قسنطينة

الشروق الرياضي
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تكريم مُسلمي وفد منتخب غانا في قسنطينة
ح.م

استحسن اتحاد غانا لِكرة القدم، الجمعة، لفتة طيّبة قامت بها سلطات ولاية قسنطينة تجاه بعثة منتخب بلاده المحلّي لِكرة القدم.

وأقدمت السلطات المحلّية لِمدينة “الجسور المُعلّقة” على تكريم مسلمي وفد منتخب غانا، في يوم عيد المسلمين المُوافق للجمعة. ومنحتهم مصاحف للقرآن الكريم.

ويحضر منتخب غانا للاعبين المحلّيين إلى قسنطينة، لِخوض منافسة “شان” 2023 بِملعب “محمد حملاوي”. في فوج يضمّ فرق السودان ومدغشقر والمغرب.

ويبلغ عدد سكان غانا – البلد الذي ينتمي إلى منطقة غرب إفريقيا – 32 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

واستنادا إلى تقارير صحفية محلّية حديثة، فإن نسبة المسلمين في غانا تبلغ 20% من الإجمالي العام للسكّان، أو نحو 6.4 مليون مسلم.

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