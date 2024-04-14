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جواهر

تكريم والدة كيليان مبابي ببجاية أثناء زيارتها لمسقط رأسها!

جواهر الشروق
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تكريم والدة كيليان مبابي ببجاية أثناء زيارتها لمسقط رأسها!

حظيت فايزة لعماري والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بالتكريم في ولاية بجاية أثناء زيارتها لمسقط رأسها ببلدية فرعون.

وحلت والدة مبابي في الجزائر لقضاء عيد الفطر المبارك وسط عائلتها، حيث تم تكريمها من قبل أندية مولودية بجاية، أولمبي أقبو والمجتمع المدني.

وكانت لعماري قد زارت القصبة أياما قبل تكريمها ببجاية، إذ تداول نشطاء صورها رفقة مجموعة من الشباب في الأحياء العتيقة.

وقالت تقارير إخبارية إن عائلة اللاعب زارت حي القصبة، ولكن مبابي لم يظهر في الصورة، رفقة والدته، التي تحضر لزيارته المرتقبة للجزائر، الصيف المقبل.

وأظهر مقطع فيديو والدة نجم باريس سان جيرمان وهي ترقص على الأغاني الأمازيغية.

يذكر أن فايزة العماري، والدة اللاعب الفرنسي مبابي من محترفي رياضة كرة اليد سابقًا، واستطاعت تحقيق النجاح الكبير في مهنتها.

انضمت إلى نادي “آس بوندي” كلاعبة كرة يد، واستمرت به منذ نهاية التسعينيات إلى السنوات الأولى من العقد الحادي والعشرين، وذلك خلال الدوري الفرنسي، وتجيد اللعب كجناح أيمن.

تزوجت فايزة الجزائرية من رجلٍ يدعى “ويلفريد مبابي” ذو الأصول الكاميرونية، وأنجبا كيليان عام 1998، وتقيم حاليا مع عائلتها في فرنسا.

وبحسب بعض التقارير فإن والدة مبابي مسلمة، وتحمل الجنسية الفرنسية، ولطالما استحضرت أصولها الجزائرية في التصريحات الصحفية، حينما تتحدث عن شخصية ابنها القوية.

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