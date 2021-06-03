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بمناسبة عيد الجمهورية الإيطالية

تكريم وزير سابق بحكومة جراد بوسام النجمة الايطالية..!

الشروق أونلاين
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تكريم وزير سابق بحكومة جراد بوسام النجمة الايطالية..!

منح سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي نيابة عن الرئيس الإيطالي، الموسيقار وكاتب الدولة السابق، سليم دادة وساما بدرجة “ضابط وسام النجمة الإيطالية”.

وجاء في منشور لكاتب الدولة السابق على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك: “تشرفت بالتوسيم من قبل السفير الإيطالي في الجزائر، السيد جيوفاني بولييزي، بدرجة (ضابط وسام النجمة الإيطالية)، وذلك تقديرا لأعمالي الموسيقية ولمساهمتي المتواضعة في تعزيز أصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا في المجال الثقافي.”

وتابع “إنه لشرف كبير وفخر بهذا الامتياز الذي يأتي من بلد عزيز على قلبي وفكري..إيطاليا”.

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