تكلفة الحج لن تتجاوز 66 مليونا!

الداخلية تشعِر"الأميار" باستكمال قائمة المعنيين بأداء المناسك اليوم

قدرت مصادر من الوفد الجزائري المفاوض في السعودية أن القيمة المالية لأداء المناسك لن تتجاوز 66 مليون سنتيم كأقصى حد بالنسبة للحجاج الجزائريين المعنيين بأداء المناسك هذه السنة، في وقت أسرّت شارف الوفد التحضيري المعني بالتفاوض مع الجانب السعودي حول خدمات الحج هذه السنة على الانتهاء من تعاقداتها بشأن خدمات النقل والسكن والإعاشة، وذلك أياما قبل إسدال الستار عن تحضيرات الموسم المحددة من قبل السعوديين بـ15 شوال الجاري، وحسب ما كشفته – مصادرنا – فإن الوفد الجزائري المتواجد في المملكة العربية السعودية والمشكل من إطارات من وزارة الشؤون الدينية وكذا الديوان الوطني للحج والعمرة قد أوشك على إنهاء كافة تعاقداته حول خدمات الحج، وذلك في انتظار تحديد التكلفة النهائية لأداء المناسك والتي ينتظر أن لا تتجاوز 66 مليون سنتيم حسب المصدر ذاته، لتعرف بذلك ارتفاعا مقارنة مع موسم حج 2019، والتي حددت حينها التكلفة بـ56.4 مليون سنتيم.

يأتي هذا في وقت، باشرت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضيراتها الخاصة بتحديد قائمة المعنيين بأداء الحج هذا الموسم الذي ميزه تقليص حصة الجزائريين بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث وجهت هذه الأخيرة مراسلة تحمل رقم 434 إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتضمنت كيفية إعداد القائمة النهائية للمواطنين المؤهلين لأداء هذه الفريضة، حيث اشترطت توفر عدة تدابير لاختيار المرشحين من الفئة العمرية التي لا تتجاوز سن 65 سنة ابتداء من تاريخ 30 جوان 1957 وذلك من خلال تمحيص قوائم 2020 و2022 وتطهيرها من حالات الوفاة وكبار السن، كما سبق وأن ذكرته “الشروق”.

ومن بين التدابير الصحية التي سارعت وزارة الداخلية في اتخاذها هي تذكير المرشحين لأداء المناسك بضرورة استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاح كوفيد 19 المعتمد من طرف المنظومة الصحية السعودية، وتقديم نتيجة فحص مخبري سلبي pcr لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة .

ويتعين على كل بلدية حسب المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” تحميل القوائم الخاصة بها من منصة الولاية واستخراج جوازات سفر جديدة للذين انتهت صلاحية جوازاتهم أو شارفت على الانتهاء منذ 6 أشهر، مع التأكيد على ضرورة إدخال أرقام جوازات السفر الجديدة ضمن تطبيق الفائزين في القرعة والتأكد من إدراج جميع البيانات في المنصة.

وحسب وزارة الداخلية، فإنه من الضروري استكمال البيانات الناقصة إن وجدت والمتعلقة بأرقام الهواتف الجديدة والبريد الالكتروني ضمن تطبيق الفائزين، والشروع فورا في العمل الجواري لدى المترشحين بغية التأكد من رغبتهم في أداء المناسك من عدمه لظروف صحية أو مادية، وفي حالة عدم رغبة أحد المترشحين الفائزين في أداء المناسك عليه تقديم تصريح كتابي يثبت ذلك، ونظرا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه هذه العملية طالبت وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بضبط القوائم النهائية ضمن التطبيق حسب النقاط المذكورة سابقا وذلك قبل تاريخ 5 ماي الجاري.