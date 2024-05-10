تكليف مُدرّب غينيا بِمُهمّة إضافية قبيل مواجهة الجزائر

كابا دياوارا (من اليسار) في تدريبات منتخب غينيا كوناكري لِأقلّ من 23 سنة بِفرنسا.

كلّف اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم النّاخب الوطني كابا دياوارا بِمُهمّة أُخرى، أُضيفت إلى وظيفة تدريب فريق الأكابر.

ويقود التقني كابا دياوارا منتخب بلاده غينيا كوناكري إلى الجزائر، لِمُواجهة “الخضر” في الـ 6 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقبل هذه المباراة، أشرف كابا دياورا على منتخب بلاده غينيا كوناكري لِأقلّ من 23 سنة، وأهّله الخميس الماضي للألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس ما بين أواخر جويلية ومنتصف أوت المقبلَين.

ولعبت غينيا كوناكري (رابع ترتيب بطولة إفريقيا آمال) مع منتخب أندونيسيا (رابع ترتيب بطولة آسيا لِصنف أقلّ من 23 سنة) في مواجهة السدّ، وفقا للوائح المنافسة. وفازت بِهدف لِصفر، مُتأهّلة للأولمبياد. عِلما أن المباراة أُقيمت فعّالياتها بِفرنسا.

وسجّلت غينيا كوناكري هدف الفوز والتأهّل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 29، كما أهدرت ركلة جزاء أُخرى في الدقيقة الـ 76.

وفي الألعاب الأولمبية 2024، سيلعب رجال كابا دياوارا في فوج يضمّ منتخبات فرنسا وأمريكا وزيلاندا الجديدة لِصنف أقلّ من 23 سنة. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد و الوصيف لِرُبع النّهائي.