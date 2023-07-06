بالتعاون مع مؤسسات جامعية أجنبية

استمعت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس برئاسة الوزير الأول، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقد تمحور العرض، حسب ما ذكره بيان الاجتماع، حول “مشروع إنشاء تكوين جامعي في مجال الهيدروجين الأخضر في شكل شبكة موضوعاتية، مع ضمان التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية”.

وأشار البيان إلى أنّ هذا المشروع “يخص بعض الجامعات والمدارس العليا المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات جامعية أجنبية”.

من جهة أخرى، تناول الاجتماع عروضا وملفات تخصّ قطاعات الرقمنة، المالية، التعليم العالي، والتجارة، يضيف ذات البيان.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: