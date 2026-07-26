تكوينات جامعيّة في المواصلات والسياحة والثقافة والفنون والرياضة

لا تخضع للتسجيل الأولي وتتطلب النجاح في مسابقة كتابية وشفهية

يمكن لحاملي بكالوريا 2026 الالتحاق بمؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي تخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والثقافة والفنون والرياضة والشباب، وهذا من دون المرور على عملية التسجيل الأولي، مع مراعاة شروط الالتحاق المطلوبة في كل تخصص ومنها اجتياز مسابقة كتابية وشفوية.

ففي قطاع السياحة والصناعة التقليدية، يمكن للناجحين التسجيل في المدرسة الوطنية العليا للسياحة الكائن مقرها بالأوراسي الجزائر العاصمة في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، حيث تقترح المدرسة تخصصات: تسيير وكالات السياحة والأسفار، تسيير التنمية المستدامة للسياحة، تسيير الإيواء، تسيير الإطعام، وتمنح الأولوية في الترتيب لحاملي بكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد، وكأولوية ثانية كل من شعبة الرياضيات، ثم تقني رياضي، ثم علوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا والذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 11.5، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة كتابية وفيها اختبار في مادة الرياضيات واللغة الأجنبية إما إنجليزية أو اسبانية أو ألمانية أو فرنسية، وبعد النجاح في المسابقة الكتابية بمعدل 10 فما فوق يخضع المترشحون لاختبار شفوي أمام لجنة متخصصة ليتم ترتيب الناجحين بعد احتساب علامتي الامتحان الكتابي والشفهي.

أما في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تبرز المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والبريد بالكاليتوس الجزائر العاصمة والتي تقدم تكوينا في ميدان العلوم والتكنولوجيا، تخصص أنظمة الاتصالات والشبكات، وتمنح الأولوية في الترتيب لحاملي بكالوريا شعبتي الرياضيات وتقني رياضي، وعلوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا اللذين ينبغي أن يساويا أو يفوقا 14 من 20 .

وفي نفس القطاع وتحت وصاية وزارة التعليم العالي، نجد المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الاعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف بوهران، تقدم تكوينا في ميدان العلوم والتكنولوجيا، وهذا في تخصصات: أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، اتصالات سلكية ولاسلكية والشبكات، اتصالات سلكية ولاسلكية والتكنولوجيات الرقمية، وتمنح الأولوية في الترتيب لحاملي بكالوريا شعبتي الرياضيات وتقني رياضي، أما الأولوية الثانية للعلوم التجريبية، ويتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا اللذين ينبغي أن يساويا أو يوافقا 14 من 20.

وفي سياق آخر، يمكن للناجحين اختيار تخصصات ضمن قطاع الثقافة والفنون، حيث يمكنهم الاختيار بين 5 مؤسسات مختلفة للتكوين العالي، ومنها المعهد العالي لمهن فنون العرض ببرج الكيفان، ويعرض تكوينا في تخصصات: التمثيل، سينوغرافيا، نقد مسرحي وهو متاح كأولوية أولى لحاملي بكالوريا شعبة الفنون من دون مسابقة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، أما باقي الشعب وهي آداب وفلسفة ولغات أجنبية، ثم علوم تجريبية وتسيير واقتصاد وتقني رياضي فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع اجتياز مسابقة تحوي امتحانا كتابيا ومقابلة مع لجنة انتقاء، ويشترط أيضا أن لا يتجاوز سن المترشح 24 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.

ويبرز أيضا في مجال الفنون المعهد الوطني العالي للموسيقى محمد فوزي الجزائر العاصمة الذي يقدم تكوينا في علم الموسيقى وتمنح الأولوية في التوجيه لحاملي بكالوريا فنون، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، ويمكن لحاملي بكالوريا في باقي الشعب أيضا الترشح للتسجيل سواء حاملي بكالوريا 2026 أو 2025، حيث يتم الترتيب على أساس معدل البكالوريا، مع اجتياز اختبار شفهي وأن لا يتعدى سن المترشح 24 سنة عند تاريخ المسابقة.

ويمكن أيضا للناجحين الاطلاع على شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة والتي تقدم تكوينا في شعبة الفنون البصرية وتعرض تخصصات: فنون تشكيلية “تعبير تصويري، حجم، مادة، تصميم فضاء، صورة وسائل الإعلام”، ويجري الترتيب لحاملي بكالوريا فنون على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، أما باقي الشعب فيشترط النجاح في مسابقة الالتحاق.

ويبرز في ذات السياق المعهد الوطني العالي للسينما محمد لخضر حمينة بالقليعة ولاية تيبازة، الذي يعرض تخصص السينما ضمن شعبة فنون سمعي بصري، وهذا لفائدة حاملي بكالوريا فنون، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، أما شعبة فنون بصرية، تضم تخصصات “سيناريو، صورة، صوت، إدارة إنتاج” والمتاحة لشعب آداب وفلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية ورياضيات، وتقني رياضي، وتسيير واقتصاد، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع النجاح في المسابقة الكتابية والشفوية.

أما في ميدان الهندسة المعمارية ومهن المدينة، نجد المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، والتي تقدم تكوينا في شعبة مهن المدينة تخصص حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وهي متاحة لحاملي بكالوريا علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي تخصص هندسة مدنية، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 13 من 20.

وفي قطاع الرياضية تقدم المدرسة الوطنية العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم، تخصص تدريب رياضي ضمن شعبة تدريب رياضي وهذا لفائدة الناجحين في شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا والذي يساوي أو يفوق 12، مع النجاح في مسابقة الالتحاق، وتخصص تسيير الهياكل القاعدية للرياضة، وهذا لحاملي بكالوريا شعب “تسيير واقتصاد، آداب وفلسفة، لغات أجنبية” ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المتحصل عليه في البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 12، مع النجاح في مسابقة الالتحاق.

وتقدم وزارة الشباب خيار التسجيل في المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب بتقصراين الجزائر، تحت وصاية وزارة التعليم العالي، حيث تتيح تخصص الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسات الشباب ضمن شعبة علوم إنسانية: علوم الإعلام والاتصال وهذا لحاملي بكالوريا في كل الشعب، مع الترتيب على أساس المعدل العام الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 13 وفي حدود المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية، مع شروط أخرى منها أن لا يتجاوز سن المترشح 24 سنة عند تاريخ مسابقة الدخول، والنجاح في مسابقة وطنية تتضمن اختبارات كتابية ومقابلة شفوية للناجحين في الاختبار الكتابي، ونفس الشروط للالتحاق بتخصص تأطير وتوجيه الشباب ضمن شعبة علم الاجتماع بذات المدرسة.