تكوينات حول الوقاية من الأمراض المتنقلة بالمياه

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل برنامجا تكوينيا حول الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وطرق مكافحتها لفائدة مستخدمي الهياكل البلدية، يرمي إلى تعزيز قدراتهم في حفظ الصحة والنظافة العموميين، حسب ما أورده السبت، بيان لذات الوزارة.

ويرمي هذا البرنامج الذي انطلق يوم 5 أكتوبر الجاري على مستوى مختلف ولايات الوطن -يضيف نفس المصدر- إلى “تعزيز قدرات مستخدمي الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية بما يسمح لهم بالتحكم في الأدوات التنظيمية والتقنية للوقاية والتدخل، لاسيما في حالة تسجيل بؤر وبائية وكذا التكفل بالمهام التي أسندت إليهم بعد إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020”.

وتتضمن هذه الدورة التكوينية عدة محاور من بينها “الإطار القانوني المتعلق بمهام الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية وتنظيمها وسيرها”، “مفاهيم حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والأغذية”، “تحديد مصادر تلوث المياه وتسيير المخاطر الصحية” وكذا “آليات الوقاية من الأمراض المتنقلة والحد منها”، إلى جانب “التنسيق المشترك ما بين القطاعات” و”الاتصال والتحسيس”.

وتأتي هذه الدورة بعد البرنامج التكويني الذي تم إطلاقه في شهر فيفري الماضي بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بولاية تلمسان، والذي أسفر عن تكوين 779 إطارا من مختلف التخصصات يمثلون 589 بلدية عبر الوطن، وفقا لما تضمنه البيان.