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تكوينات مهنية متخصّصة في المهن المرتبطة بتصنيع السيارات

الشروق أونلاين
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تكوينات مهنية متخصّصة في المهن المرتبطة بتصنيع السيارات
ح.م
"فيات الجزائر"

استقبلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب يوم الإثنين، الرئيس المدير العام لشركة “فيات الجزائر” راوي الباجي، في لقاء عمل.

وخُصّص اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة يوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجال تطوير التكوينات المرتبطة بصناعة السيارات، ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية.

حيث أكد الجانبان الشروع في إعداد برامج تكوينية “متخصصة ومبتكرة. موجّهة لمهن تصنيع السيارات، وفق المقاييس الحديثة”.

كما تناول الطرفان سبل تطوير التعاون في مجالات التكوين التطبيقي والتربصات الميدانية. وربط مراكز التكوين المهني بالمؤسسات الصناعية.

وتم التأكيد خلال اللقاء بشكل خاص، على “أهمية بناء منظومة تكوين متكاملة، تشمل مختلف حلقات سلسلة القيم الخاصة بصناعة السيارات”.

“خاصة ما يتعلق بشبكة المناولة الوطنية، من خلال إعداد تخصصات دقيقة تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة، أو الراغبة في الإندماج ضمن منظومة تصنيع قطع الغيار والخدمات الصناعية المرتبطة بها”، يوضح البيان.

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