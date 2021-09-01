تكوين الأساتذة حول مخططات التمدرس الاستثنائية

في الفترة بين الـ7 والـ21 سبتمبر

قررت وزارة التربية الوطنية، من خلال المفتشية العامة، برمجة أيام تكوينية ولقاءات جوارية، لفائدة الأساتذة لشرح مخططات وتدرجات التمدرس الاستثنائية ولتحسيس منتسبي القطاع بضرورة التوجه بقوة لتلقي التطعيم لرفع وتيرته قبل موعد الدخول المدرسي القادم الذي سيأتي في ظروف صحية استثنائية جراء استمرار أزمة الوباء.

وطلبت المفتشية العامة بالوزارة، في تعليمة وزارية صادرة عنها بتاريخ 30 أوت الماضي تحت رقم 476، موجهة لمديري التربية للولايات، من مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي، ضرورة استغلال الفترة ما بين الـ7 والـ21 سبتمبر الجاري، لبرمجة دورات تكوينية ولقاءات جوارية لفائدة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، لأجل شرح مضامين مخططات وتدرجات التمدرس الاستثنائية المعدلة وكذا لتحسيس منتسبي القطاع بضرورة تلقي التلقيح للرفع في وتيرته قبل موعد الدخول المدرسي المقبل، لتحقيق ما يصطلح عليها “بالمناعة الجماعية”، وكذا العمل على تجسيد الترتيبات التنظيمية للوزارة من أجل المحافظة على صحة قرابة 10 ملايين تلميذ ومليون مستخدم، وقصد تنمية كفاءات التلاميذ والمحافظة على مكتسباتهم وعلى تحصيلهم المعرفي.

ودعت المفتشية في نفس التعليمة رؤساء المؤسسات التربوية إلى ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس المستجد في الوسط المدرسي، والذي سبق أن صادقت عليه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عقب إدخال تعديلات طفيفة عليه، أبرزها تخصيص حجرات أو قاعات لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء لتجنب انتشار العدوى وكذا تكليف الفرق الطبيبة التابعة لوحدات الكشف والمتابعة ببرمجة زيارات دورية للمدارس لمعاينة التلاميذ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.