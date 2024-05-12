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الجزائر
خبراء يشددون على الإجراءات الوقائية والتريث قبل تنفيذها

تكوين “الأميار” حول المنازعات القضائية لقرارات الهدم

كمال. ل
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تكوين “الأميار” حول المنازعات القضائية لقرارات الهدم
أرشيف

شكل موضوع “المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية” محور لقاء تكويني منظم بوهران لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح التعمير والبناء والمنازعات.
وأكد والي وهران سعيد سعيود في مداخلته، الأحد، خلال هذا اللقاء المنظم على مدار يومين بمبادرة من مصالح الولاية بالتنسيق مع وزارة العدل بحضور الأسرة القضائية، على ضرورة التقيد الأمثل بالآليات والتنظيمات الاستباقية والاحترازية التي تسبق إصدار قرارات الهدم، داعيا الهيئات المعنية إلى “الإسهام في محاربة مختلف أشكال التعدي على الأملاك الخاصة للدولة”.
وذكر بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعمل على أن تتم عمليات هدم البنيات وفق مخطط مدروس وبعد استنفاد جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، لافتا إلى أن “المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لمجال العمران من خلال سن قوانين تتعلق بالرقابة القبلية ممثلة في إصدار رخصة البناء فضلا عن أحكام تشريعية وتنظيمية مؤطرة لتشييد البنايات والقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وغيرها”.
من جهة أخرى، دعا مختلف المتدخلين من الأسرة القضائية رؤساء البلديات إلى تكثيف الرقابة والتبليغ عن المعنيين وإتباع إجراءات وقائية والتريث قبل إصدار قرارات الهدم باستثناء البنايات المهددة بالانهيار التي تستدعي التدخل بشكل مستعجل.
كما تمت دعوة رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى دراسة قرار الهدم بدقة ومعرفة القوانين والنصوص التي تندرج في هذا المجال لتفادي الوقوع في الأخطاء.

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