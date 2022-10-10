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تكوين المستفيدين من منحة البطالة.. وزير التكوين المهني يعلق

الشروق أونلاين
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تكوين المستفيدين من منحة البطالة.. وزير التكوين المهني يعلق

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين عن إحصاء أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من منحة البطالة بدون تكوين.

وخلال استضافته بـ “فوروم الأولى” عبر القناة الإذاعية الأولى الإثنين، قال مرابي إن اللقاءات التي جمعت بين إطارات وزارة العمل والتشغيل وكذا وزارة التكوين مكنت من إحصاء مليون و350 ألف مستفيد من منحة البطالة بدون تكوين.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تكفل المؤسسات التكوينية بتكوين قصير المدة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.

وبتاريخ 15 سبتمبر 2022 صدر منشور وزاري مشترك بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وحدد المرسوم الآليات العملية الرامية إلى التكفل بتكوين فئة المستفيدين من منحة البطالة، قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم عن طريق اكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.

للإشارة فقد انطلق منذ 2 أكتوبر، وإلى غاية 16 من نفس الشهر، التسجيل بمراكز التكوين بالنسبة لهذه الفئة، حيث يشمل التأهيل جميع المستفيدين دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط، مع توفر المقاعد البيداغوجية الكافية، مثلما تؤكد التعليمة.

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