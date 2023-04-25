تكوين “تكميلي” في 4 دورات لفائدة مستخدمي التربية

قصد الترقية إلى رتبتي نائب مقتصد ومشرف تربية

صادقت وزارة التربية الوطنية على الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب، إذ سيستفيد الناجحون في الامتحانات المهنية الداخلية من حصص تكوين تطبيقية تمتد على مدار شهر وأخرى نظرية ستقسم على أربع دفعات، والتي ستختتم شهر أكتوبر المقبل تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2023/2024.

وفي منشور وزاري يحمل الرقم 104 مؤرخ في 12 أفريل الجاري، طلبت مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية من مديري التربية للولايات ومدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية الوطنية وتحسين مستواهم ومديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية، التقيد التام بالتوضيحات والترتيبات المتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي قبل التربية، للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومشرف تربية، وذلك في إطار تنفيذ المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين بعنوان سنة 2022.

تكوين نظري لمدة 336 ساعة

وبخصوص رزنامة الدورات التكوينية، أعلنت مديرية التكوين بأنه سيتم إخضاع الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبتي “نائب مقتصد” و”مشرف تربية”، لتكوين نظري بحجم ساعي إجمالي يقدر بـ336 ساعة، وذلك بمعدل 6 ساعات تكوين في اليوم طيلة ستة أيام في الأسبوع.

وأضافت المديرية نفسها، بأنه قد تقرر تقسيم الحصص التكوينية إلى أربع دفعات، فالدفعة الأولى تنطلق ابتداء من يوم الاثنين 24 أفريل وتمتد إلى غاية الخميس 4 ماي الداخل، لتبدأ الدفعة الثانية من تاريخ السبت 20 وتتواصل إلى غاية 31 ماي المقبل، على أن تنطلق الدورة الثالثة بعد الانتهاء من شهادة البكالوريا وذلك بدءا من يوم السبت الفاتح جويلية وتمتد إلى غاية يوم الخميس 3 أوت المقبل، ليختتم التكوين بالدورة الرابعة والتي ستنطلق تزامنا والدخول المدرسي المقبل 2023/2024، وذلك بدءا من يوم السبت 30 سبتمبر وتدوم إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

“تربص تطبيقي” مدته شهرا

وبخصوص “التربص التطبيقي” في الرتبتين المعنيتين، أكدت الوزارة الوصية على أن مدته تقدر بشهر، وذلك بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، ويتم على مستوى المؤسسات التعليمية التي تحددها مديريات التربية بالولايات، على أن يعد المتكونون على إثره تقرير نهاية التربص، والذي سيبرمج على دفعتين، فالدفعة الأولى تبدأ من يوم الأحد 7 ماي وتمتد إلى غاية الخميس 18 ماي المقبل، في حين تنطلق الدفعة الثانية من يوم الأحد 18 ماي وتستمر إلى غاية الخميس 29 جوان المقبل.

وفيما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، أوضحت الوصاية بأنه سيتم إسناد المهمة لأساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، مؤطرين من ذوي الكفاءة ورتب أعلى من الرتبتين “إعطاء الأولوية للمستفيدين من مختلف الدورات التكوينية”، وكذا الأساتذة المهندسين في الإعلام الآلي، في حين طلبت من مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية الوطنية وتحسين مستواهم موافاة مديريات التربية للولايات ببرامج التكوين في الرتبتين قبل تاريخ 18 أفريل كآخر أجل.

4 معايير لتقييم المتكونين ومعدل 10 للنجاح

وفي نفس السياق، أفادت وزارة التربية بأنه سيتم تقييم المتكونين عن معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة والتي تنظم خلال الدورات التكوينية، من خلال علامة التربص التطبيقي بمعامل 01، وعلامة تقرير نهاية التكوين بمعامل 02 وكذا عن علامة الامتحان النهائي بمعامل 03.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم إلزام المعنيين بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المقررة، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة تنظيم امتحان نهاية التكوين من يوم الاثنين 23 أكتوبر إلى غاية يوم 26 من نفس الشهر، إذ يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20.

وأشارت المصالح ذاتها إلى أنه سيتم تسليم شهادة نجاح للمتكون الذي تابع بنجاح في رتبة مشرف تربية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين، المعد من طرف المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، على أن تسلم شهادة نجاح للمتكون الذي تابع بنجاح الدورة التكوينية في رتبة نائب مقتصد، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المعد من طرف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.

وبشأن “الترتيبات المالية”، نبهت الوزارة إلى أن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، مطالب بالتكفل بتسديد مستحقات التكوين للالتحاق برتبة نائب مقتصد في حدود الاعتمادات الممنوحة بعنوان سنة 2023، على أن تتولى المعاهد الوطنية لتكوين موظفي القطاع حسب الولايات المسندة لها تسديد مستحقات التأطير فقط بعنوان سنة 2023 للالتحاق برتبة مشرف التربية، وفي حالة عجز المعهد عن التغطية المالية يكلف مدير التربية استثناء بالتسديد بناء على رخصة تمنحها مديرية التكوين.