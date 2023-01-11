تكوين تكميلي لحاملي الماجستير في السنة أولى

بعد توحيد شهادة الدكتوراه بداية من الموسم الجاري

أكدت مديرة التكوين في الطور الثالث الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رشيدة بوعلوش، بأن حاملي شهادة ماجستير بتقدير “قريب من الحسن” سيخضعون للتكوين التكميلي الذي سيتلقاه الناجحون في مسابقة الدكتوراه لسنة 2022-2023.

وأوضحت مديرة التكوين في الدكتوراه في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، كيفيات التسجيل الخاصة بحاملي شهادة ماجستير بتقدير قريب من الحسن، والتي تتطلب التسجيل من دون المرور على المسابقة مع إيداع ملف تقوم بدراسته الهيئات العلمية المختصة وفرق التكوين في مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لضمان التكوين في الطور الثالث.

وقالت بوعلوش إن كل المسجلين في الدكتوراه بداية من هذه السنة سيمنح لهم “ديبلوم” موحد أي شهادة دكتوراه واحدة لا دكتوراه علوم ولا “أل أم دي”، حيث سينالون شهادة واحدة، فيما ستستمر مؤسسات التعليم العالي في إصدار شهادة دكتوراه علوم لحملة الماجستير المسجلين في السنوات الماضية في الدكتوراه والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 98/254، وهذا وفقا للمادة 43 منه، والتي تضبط منح الحائزين شهادة الماجستير “قريب من الحسن” الحق في التسجيل في الدكتوراه بدون اجتياز المسابقة وهذا في المؤسسات التي تم تأهيلها وفقا للقرار 14/11 صدر في 3 ديسمبر 2022.

وأضافت ذات المسؤولة بأن حاملي الماجستير المسجلين مباشرة في الدكتوراه والحاملين لشهادة بتقدير “قريب من الحسن” سيخضعون لتكوين تكميلي مثلهم مثل الناجحين في الدكتوراه في السنة الأولى، إذ يخضعون للإجراءات المعمول بها في المرسوم التنفيذي 22-208، وهذا بعد تسجيلهم خارج المقاعد البيداغوجية في الجامعات المؤهلة للتكوين في الطور الثالث، إذ يقدم المعني ملفه في الآجال المحددة للتسجيل بعد خروج نتائج المسابقة، ليدرس ملفه –تقول- على مستوى المجالس العلمية، والتي بدورها تبدي الرأي بالموافقة أو لا نظرا لعدم وجود قدرات التأطير أو غيرها من الأسباب التي يحددها القانون.

جدير بالذكر ان الوزارة كانت قد أصدرت مذكرة لمديري مؤسسات التعليم العالي لضمان تسجيل حاملي شهادة الماجستير بتقدير قريب من الحسن مباشرة في الدكتوراه مع وضعهم ضمن المنصة الخاصة بذلك، في حين يشارك حاملو نفس الشهادة بتقدير أقل في المسابقة مثلهم مثل الحائزين على شهادة ماستر وشهادة مهندس وخريجي المدارس العليا للأساتذة.