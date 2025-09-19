تكوين متواصل.. انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت

-- -- -- / -- -- --
أفادت جامعة التكوين المتواصل، بأن انطلاق الدروس عبر مختلف الأرضيات التعليمية بالنسبة للطلبة المسجلين للموسم الجامعي (2025-2026), سوف يكون ابتداء من غد السبت.

وأوضحت جامعة التكوين المتواصل، في بيان لها الجمعة، أنه بإمكان الطلبة الولوج إلى الأرضيات التعليمية عبر الروابط الموجودة في الموقع الرسمي للجامعة https://ufc.dz, باستعمال المعطيات الخاصة باسم المستخدم (سنة ورقم البكالوريا) وكلمة المرور( تاريخ الميلاد).

وأضاف البيان “في حالة عدم التمكن من الولوج للأرضيات، يمكن للطالب تجربة كلمة المرور: 1012000”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن الطلبة الذين سددوا حقوق التسجيل خلال الأسبوع الماضي, “سيتم تفعيل حساباتهم ابتداء من بعد غد الأحد”.

أما بالنسبة للطلبة الجدد في تخصصات: ماستر علم النفس التربوي, ماستر إنجليزية تقنية للمناجمنت والماستر التعليمية واللغة الإنجليزية، فـ”بإمكانهم تسديد حقوق التسجيل خلال الأسبوع المقبل”.

