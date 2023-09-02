تكوين مقاولين ومحضرين قضائيين ومحامين في الصفقات العمومية

يشمل قرابة 300 شخص من الإدارات والهيئات المهنية

انطلقت مؤسسة التكوين الخاصة “بوليتاك فورماسيون” الكائن مقرها بالبليدة، في دورات تكوينية حول إبرام الصفقات العمومية، وشرح القانون رقم 23.12 المؤرخ في 5 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بهذه الصفقات والذي نشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية في 6 من نفس الشهر، حيث تعتزم المؤسسة تكوين قرابة 300 شخص من رؤساء مصالح الصفقات العمومية، محضرين قضائيين، محامين، وكل من يتميزون بصفة الموظف في هذا المجال، والمتعاملين الاقتصاديين كالمقاولين.

وأوضح المحامي عثمان بوديسة، المشرف على الدورة التكوينية، لـ”الشروق”، أن حصص التكوين بدأت بالموظفين الذين لديهم علاقة بعمليات إبرام الصفقات العمومية، وستدوم إلى آخر شهر سبتمبر، وتشمل أيضا المقاولين الذين يرغبون في كيفية إبرام الصفقات العمومية مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، والذين يريدون معرفة جديد نظام الصفقات العمومية في الجزائر وكيفية الفوز بها.

كما سيتم التطرق خلال الدورات التكوينية حول الصفقات العمومية، حسب بوديسة، إلى معرفة الطريقة الصحيحة لقراءة وملء دفتر الشروط للحصول على أكبر فرصة للفوز بالصفقة العمومية، مؤكدا أن هذه الدورات التكوينية تتيح فرصة الوصول إلى معرفة أهم أحكام قانون الصفقات العمومية والنصوص القانونية والتشريعية التي تحكم الصفقات العمومية بين المتعامل والمتعاقد وصاحب المشروع من أجل ضمان حقوق وواجبات كل طرف وفق أحدث القوانين.

وحسب نفس المحامي، يشرف على الدورات التكوينية أساتذة جامعيون في القانون، وهم الدكتور سليم كربوش، والدكتور محمد علياتي، والمدير الولائي السابق للتكوين المهني بالبليدة، محمد عماري، علما أن المحاور الأساسية للدورات التكوينية هي التعريف بالمفاهيم الأساسية للصفقات العمومية، والهيئات والمؤسسات الملزمة بتطبيق قانون الصفقات العمومية، ودفاتر الشروط “سي بي تي سي، وسي بي آس، وسي سي أ جي”، ومن بين المحاور أيضا، كيفية المشاركة في الصفقات وحالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، والمبادئ الأولية التي تحكم قانون الصفقات العمومية والكيفية الصحيحة لقراءة دفتر الشروط من أجل تجنب الإقصاء وطرق إبرام الصفقات وأنواعها المنصوص عليها في القانون، ومعايير اختيار المؤسسات المشاركة في الصفقات العمومية، والحالات التي تسمح للمقاول بالانطلاق في الأشغال قبل إمضاء الصفقة مع ضمان تسديد ودفع المستحقات المتعلقة بالأشغال المنجزة، وكيفية الدفع والأسعار المتبعة في الصفقات العمومية، والفرق بين تحيين ومراجعة الأسعار في الصفقة، والنزاعات الناشئة بين طرفي الصفقة وحالات التسوية الودية، وحالات الفسخ “الودي، التعاقدي وعلى عاتق المؤسسة”، وما يترتب عليها.

وأكد المحامي بوديسة أن هؤلاء المتربصين سيتعرفون أيضا على حالات تطبيق العقوبات المالية وكيفية الحصول على فوائد التأخير وكيفية الحصول على تمويل من طرف صاحب المشروع، ومستويات الرقابة المطبقة على الصفقات العمومية، على أن تكون مدة كل دورة يومين، الجمعة والسبت.