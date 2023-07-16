تكوين مكثف للأساتذة المدمجين للحد من الصدامات

بسبب تنامي النزاعات بالمدارس وكثرة مجالس التأديب

تتواصل عملية تكوين الأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بغية تحضيرهم تحضيرا جيدا للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، وكذا لأجل وضع حد للنزاعات الفردية بين التلاميذ والمربين الجدد، والتي تنامت بشكل خطير في الآونة الأخيرة، وتفادي “الصدامات” فيما بينهم، خاصة في الوقت الذي أكدت تقارير المفتشين بأن أساتذة قد فشلوا في تسيير أقسامهم بسبب نقص الخبرة المهنية المكتسبة.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية تلقت تقارير رفعها مفتشون حول تفاعل الأساتذة الجدد المستفيدين من الإدماج بأمرية رئاسية مع أقسامهم التربوية، خلال الموسم الدراسي 2022/2023، والتي أبانت في مجملها عن تنامي النزاعات الفردية بين المربين وتلاميذهم والتي وصلت حد العنف اللفظي والجسدي، مما أدى إلى الوقوف على تسجيل ارتفاع رهيب في عدد إحالات التلاميذ على مجالس تأديبية، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة من طرف أولياء الأمور بشأن وقوع أساتذة في أخطاء معرفية وعلمية عند تقديمهم للدروس، بسبب نقص الخبرة المهنية المكتسبة.

ودفع هذا الوضع المصالح الوزارية إلى إسداء تعليمات للمكونين المشرفين على عملية تكوين الأساتذة الجدد الجارية حاليا عبر جميع ولايات الوطن، لحثهم على أهمية التركيز بشكل كبير على محورين أساسين في العملية التكوينية وهما تعليمية المادة وتقنيات تسيير القسم التربوي، وذلك بغية تحضيرهم تحضيرا جيدا للدخول المدرسي المقبل 2023/2024، ومن ثم التقليل ولو بشكل تدريجي من الصدامات فيما بينهم، خاصة أن جل المربين ممن استفادوا من تدابير الإدماج في مناصب قارة يملكون خبرة مهنية مدتها لا تتجاوز السنة ويفتقدون لتقنيات وآليات التعامل مع المتعلمين في أعمار مختلفة.

وأشارت مصادرنا إلى أن التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة الجدد، قد دخل أسبوعه الثالث، إذ يتلقون حصصا دراسية مكثفة في ثماني مواد ويتعلق الأمر بتعليمية اللغة، الوساطة المدرسية، علم التربية وعلم النفس، التشريع المدرسي، التقييم والمعالجة البيداغوجية، تقنيات تسيير القسم، أخلاقيات وأدبيات المهنة والنظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية.

كما سيخصص الأسبوع الرابع والأخير من الدورة التكوينية، لتلقين المربين حصصا مكثفة في أربع مواد وهي النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية، الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هندسة التكوين والوساطة المدرسية، وذلك ابتداء من يوم السبت 22 جويلية إلى غاية يوم الأربعاء الـ26 منه، على أن تخصص أيام 27 و29 و30 و31 جويلية، و1 و2 و3 أوت المقبل، لبرمجة امتحانات نهاية التكوين البيداغوجي التحضيري.