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اقتصاد

تكوين مهني.. تمديد فترة تسجيلات دورة فيفري إلى هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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تكوين مهني.. تمديد فترة تسجيلات دورة فيفري إلى هذا التاريخ
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قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تمديد فترة التسجيلات الخاصة بدورة فيفري 2024 إلى ما بعد تاريخ 17 فيفري 2024.

وأفادت الوزارة في تعليمة مرسلة لمديري التكوين عبر الولايات، أنه تحضيرا للدخول التكويني المقبل، وليتمكن من السماح لأكبر عدد من الشباب للالتحاق بمقاعد التكوين والتعليم المهنيين تقرر تمديد فترة التسجيلات الخاصة بدورة فيفري 2024 إلى ما بعد تاريخ 17 فيفري 2024.

وطلبت الوزارة من مديري التكوين في تعليمتها بالشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل الكلي لطالبي التكوين وإيلاء أهمية قصوى للتنفيذ الصارم لهذه المراسلة.

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