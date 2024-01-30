تكوين 261 مفتش في الرياضيات والكفاءات الرقمية

بتمويل من الاتحاد الأوروبي و"اليونيسكو"

بحث خبراء في قطاع التربية، في لقاء احتضنه فندق “السوفيتال”، الوضعية الحالية لتدريس مادة الرياضيات في الجزائر، مع تحليل الكفاءات الرقمية للأساتذة الجزائريين، وهو اللقاء الذي كان ثمرة تمويل مزدوج من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة “اليونيسكو” بالجزائر.

وترأس هذا الملتقى قاسم جهلان، مدير التعليم بوزارة التربية الوطنية، ممثلا عن وزير القطاع، وإيمانويل غيهناف، رئيسة عمليات التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي، ومدير مكتب “اليونيسكو” للمنطقة المغاربية وممثل “اليونيسكو” لدى دول المغرب العربي، بحضور أرزقي يحياوي، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، فضلا عن رئيسة التربية للمكتب متعدّد القطاعات لـ”اليونيسكو مغرب”، وممثلي وكالات الأمم المتحدة بالجزائر.

وفي مداخلته خلال الملتقى، حرص قاسم جهلان، مدير التعليم بوزارة التربية الوطنية، على التأكيد على رغبة الجزائر في النهوض بقطاع التربية ولا سيما مادة الرياضيات التي تنطوي على أهمية كبيرة، فضلا عن توفير كل ما تحتاجه راحة التلاميذ في الأطوار الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، بما يساعد على التحصيل المأمول.

ويهدف الملتقى إلى تحسين برامج التكوين المستمر لأساتذة الرياضيات، من خلال دراستين 1 و2 من برنامج دعم جودة التعليم في الجزائر، المتعلق بتعزيز الكفاءات الرقمية والبيداغوجية للأساتذة، وتحسين برامج التكوين المستمر لأساتذة الرياضيات، وهما الدراستان اللتان قام بتنفيذهما خبيران دوليان من منظمة “اليونيسكو”.

وقد سمحت هذه الدراسة بتحديد نقاط القوة الموجودة، وإعداد مخطط مفصّل للتكوين، يسمح بتأهيل 150 مفتش في مادة الرياضيات بداية من الرابع فيفري 2024، فضلا عن تكوين 261 مفتش في الكفاءات الرقمية، منهم 150 مفتش في بيداغوجية وتعليمية الرياضيات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 800 ألف أورو، تضاف إليها قيمة 50 ألف أورو، تساهم بها منظمة “اليونيسكو”.