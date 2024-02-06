تكوين 300 صحفي في ميدان الغاز تحسبا لقمة الجزائر

لعقاب يشدد على صحافة متخصصة في هذا القطاع الحيوي

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، الثلاثاء بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، على أهمية تكوين صحافة مختصة في الغاز بالنظر لمكانة هذه الطاقة الحيوية دوليا ولأهميتها بالنسبة للاقتصاد وللوطن ككل.

وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة تكوينية لفائدة صحفيين، تحضيرا لتغطية القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس القادم، أنه بالنظر لأهمية الغاز بالنسبة للاقتصاد الوطني فبلادنا تحتاج الى صحافة متخصصة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يهدف إلى “تزويد الصحفي بالأدوات والآليات المعرفية التي تمكنه من التعامل مع متغيرات سوق الغاز، على الصعيد العالمي بالخصوص، وتمكينه من معرفة المفاهيم في هذا المجال وتحليلها وبالتالي التأثير على صناع القرار في المجال”.

كما اعتبر لعقاب هذه الدورة التكوينية بمثابة “انطلاقة لتعزيز المكاسب والمعارف الكافية من أجل التعامل الجيد والفعال مع المواضيع الحساسة والمصيرية” في قطاع الغاز والبترول.

وذكر الوزير بأن قانون الإعلام الجديد “يعطي للصحفي الحق في التكوين”، مضيفا أن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر، هي فرصة مواتية لتنظيم هذه الدورة التكوينية المتخصصة للصحفيين “لتسهيل أداء واجبهم”.

وستتواصل الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال بالتعاون مع جامعة بومرداس، ثلاثة أيام متتالية بالمكتبة المركزية لجامعة أمحمد بوقرة، بمشاركة زهاء 300 صحفي من القطاعين العمومي والخاص، وبتأطير من خبراء وأخصائيين في مجال الطاقة.