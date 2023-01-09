تكوين 35 مليون طفل في كرة القدم

سطّر اتحاد الهند لِكرة القدم خطّة مدّتها 24 سنة، من أجل النهوض بِاللّعبة الأكثر شعبية في العالم.

ومعلوم أن كرة القدم ليست رياضة شعبية في الهند، حيث تميل الجماهير هناك إلى لعبة الكريكيت.

وقال رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم كاليان تشوبي عن هذه الخطّة في أحدث ظهور إعلامي له: “في الوقت الذي أصبح فيه دور الهند بارزا بِشكل مُتزايد على المسرح العالمي، نبدأ بِدورنا في مجال كرة القدم رحلة طموحة”.

وتتضمّن الخطّة التي تنطلق في العام الحالي وتنقضي في سنة 2047 عدّة برامج، أبرزها تحسين مستوى البطولة المحلّية، وجعل اللاعب يخوض 50 مباراة عالية المستوى سنويا، على الأقلّ. والعمل على تكوين نحو 35 مليون طفل ينتمون إلى المناطق النّائية والقرى والأرياف.

ويبلغ عدد سكّان الهند 1.4 مليار نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

وأضاف كاليان تشوبي في تصريحات نقلتها على لسانه هيئة الإذاعة البريطانية: “أحلم بِإحياء أيّام مجد كرة القدم الهندية كما كانت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وأن تُصبح بلدنا قوّة كرة القدم الآسيوية مرّة أخرى. من حقّنا أن نحلم ومن واجبنا أن نفعل كل ما يلزم لِتحقيق هذا الحلم”.

وقبل هذه الخطّة، سعى اتحاد الكرة الهندي إلى تطبيق بعض السياسات الرياضية للنهوض بِاللّعبة، على غرار احتضان كأس العالم أشبال عام 2017، وجلب نجوم الكرة إلى البطولة المحلّية، أبرزهم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والبرازيلي روبيرتو كارلوس، والفرنسيَين نيكولا أنيلكا وروبير بيريز. فضلا عن انتداب مدربين ذوي صيت عالمي، مثل الناخب الوطني الحالي الكرواتي إيغور ستيماتش (أشرف على منتخب بلاده بعد “أورو” 2012)، والبرازيلي زيكو، والبرتغالي جورجي كوستا (قاد منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم أواسط عام 1991).

ولا يحوز منتخب الهند في النسخة الحالية لاعبين ينشطون في كبرى البطولات الأوروبية، كما يحتل المركز الـ 106 ضمن لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”.