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الجزائر
فيما تم تمديد آجال استقبال مشاريع مؤسسات ناشئة

تكوين 50 ألف مهندس وحامل ليسانس وماستر في الإعلام الآلي

إلهام بوثلجي
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تكوين 50 ألف مهندس وحامل ليسانس وماستر في الإعلام الآلي
ح.م

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع تكوين 50 ألف مهندس وحامل ليسانس وماستر في الإعلام الآلي إلى غاية جوان 2025، وهذا في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات البلاد بالمورد البشري المؤهل في اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي.
وحسب المذكرة الحاملة لرقم “1863” فقد طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التعليم العالي تقديم احتياجات مؤسساتهم من حيث التأطير البيداغوجي في الإعلام الآلي، والمواد ذات الصلة بالشعبة، من اجل مباشرة عملية تكوين 50 ألف مهندس وحامل ليسانس وماستر في الإعلام الآلي بحلول جوان 2025.
ودعت الوزارة في السياق إلى إيفائها بالمعلومات اللازمة للشروع في العملية، ومنها ما تعلق بتعداد الطلبة المسجلين بعنوان السنة الجامعية الجارية في الإعلام الآلي وسنة التسجيل، بالإضافة إلى عدد طلبات التوظيف المسجلة من قبل حاملي شهادة الدكتوراه في التخصص وعدد حاملي الدكتوراه في الإعلام الآلي غير الموظفين.
وحددت الوزارة أجلا أقصاه 15 ديسمبر الجاري من أجل إيداع المعلومات المطلوبة للشروع في العملية لدى الندوات الجهوية والتي ستتولى تقديم حصيلة بعنوان كل ندوة، إذ يرمي الإجراء إلى تعزيز قدرات البلاد بالمورد البشري المؤهل في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق آخر، قررت الوزارة تمديد آجال تسجيل مشاريع التخرج الخاصة بشهادة جامعية-مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع إلى غاية 22 ديسمبر الجاري، أي قبل الدخول في عطلة الشتاء، وهذا من أجل تمكين الطلبة من إيداع مشاريعهم.
وحسب ما جاء في المذكرة المرسلة من قبل رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، أحمد مير، بداية هذا الأسبوع والموجهة لرؤساء الندوات الجهوية، فإن التمديد جاء في إطار الحرص على تنفيذ مشروع القرار الوزاري 1275 المتضمن مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، وتمكين طلبة الأطوار النهائية لمؤسسات التعليم العالي من الانخراط فيه، ولاسيما لتحقيق العدد المطلوب من المؤسسات الناشئة وبراءات الاختراع .
ومن أجل إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في الانخراط في مشروع القرار 1275، فقد دعت اللجنة مؤسسات التعليم العالي لتمديد آجال الاستقبال التي انتهت في 30 نوفمبر إلى غاية 22 ديسمبر الجاري.

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