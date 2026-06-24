تكوين 50 صاحب مؤسسة بقسنطينة على تقنيات المناولة عبر ورشات “ناسدا”

استفاد 50 صاحب مؤسسة اقتصادية بقسنطينة من تكوين حول تقنيات المناولة، في إطار ورشات تفاعلية نظمتها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” على هامش الأبواب المفتوحة المخصصة للتعريف بجهازها، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسسات المصغرة وتوسيع فرص اندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضح مدير الفرع المحلي للوكالة، عبد المالك لعزلي، في ختام التظاهرة المنظمة تحت شعار “المقاولاتية: خيار واعد لتنمية مستدامة” على مدار ثلاثة أيام، أن المستفيدين هم أصحاب مؤسسات ممولة في إطار جهاز “ناسدا”، من بينهم شباب ينشطون في مجالات صناعة المنتجات شبه الصيدلانية والخدمات الرقمية والطباعة.

وأشار إلى أن الورشات، التي أشرف على تأطيرها مستشارون وإطارات مكونون تابعون للوكالة عبر ملحقاتها المحلية بالولاية، مكنت المشاركين من التعرف على الفرص التي توفرها منصتا “Small Business Hub” و”التوطين”، اللتان أطلقتهما الوكالة لترقية المناولة وتعزيز الروابط بين المؤسسات المصغرة وتشجيع اندماجها في سلاسل القيمة الوطنية، فضلا عن تطوير فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي.

وأضاف لعزلي أن تنظيم الأبواب المفتوحة يندرج ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى ترقية ثقافة المقاولاتية لدى الشباب حاملي المشاريع من خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع تقديم شروحات حول آليات المرافقة والتمويل والخدمات التي يوفرها الجهاز.

كما أبرز أن التظاهرة شكلت فرصة للتعريف بآخر التطبيقات الرقمية التي وضعتها المديرية العامة للوكالة حيز الخدمة، مؤكدا أن ضمان ديمومة واستمرارية المؤسسات المصغرة يمثل أحد أبرز التحديات التي تعمل “ناسدا” على رفعها.

ويضم الفرع المحلي لوكالة “ناسدا” بقسنطينة أربع ملحقات تقع ببلديات حامة بوزيان وزيغود يوسف والخروب والمقاطعة الإدارية علي منجلي، إلى جانب المقر الرئيسي المتواجد بعاصمة الولاية.