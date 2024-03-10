تكوين 58 ألف أستاذ جامعي في تقنيات التدريس باللغة الانجليزية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عن تكوين 58 ألف أستاذ في تقنيات التدريس باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن مسعى تعزيز استعمال هذه اللغة في الوسط الجامعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه “مواصلة للمسعى الإصلاحي الذي باشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامي إلى تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي، لاسيما في مجال التدريس، تم تسطير برنامج لتكوين الأساتذة الباحثين في تقنيات التدريس باللغة الإنجليزية”.

ويجسد هذا البرنامج من خلال “ورشات تنظم كل أسبوع في شكل تجمعات حضورية جهوية على مستوى إحدى مؤسسات التعليم العالي لفائدة أساتذة ميادين العلوم والتكنولوجيا كمرحلة أولى، ويعتزم أن تستمر طيلة السنة الجامعية الجارية”.

ولفت إلى أن “أشغال هذه الورشات تشرف عليها اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الانجليزية”.

وذكر البيان ذاته، أنه “تم خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير 2024 تنظيم ورشة تكوينية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر لفائدة 1000 أستاذ باحث تابعين للمؤسسات الجامعية لمنطقة الوسط، وورشة أخرى بجامعة وهران 2 لفائدة 150 أستاذا باحثا تابعين للمؤسسات الجامعية لمنطقة الغرب”.

وأشار إلى أن هذه العملية، “انطلقت من جامعة الوادي التي احتضنت خلال الفترة من 04 إلى 08 فيفري 2024، ورشة تكوين 150 أستاذا باحثا ينتمون إلى 08 مؤسسات جامعية هي جامعات الوادي، ورقلة، بسكرة، المسيلة، تامنغست، أدرار، غرداية والمركز الجامعي بإليزي”.