تكييف نظام الدّكتوراه حسب المعايير العالمية

في نص جديد سيعلن عنه قريبا

يجري التحضير على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنص تنظيمي جديد يضبط التكوين في الطور الثالث لنيل شهادة دكتوراه “أل أم دي” للتوافق والمعايير العالمية المعتمدة في الشهادة ولتحديد الاحتياجات الخاصة بكل تخصص.

وأفادت مصادر “الشروق” بأنه لم يتم تحديد بعد تاريخ إجراء المسابقة التي يمكن أن تبرمج في أي شهر من السنة الجامعية الجارية نظرا لكون التكوين في الدكتوراه مختلف عن باقي الأطوار وغير مرتبط بشكل أساسي بالرزنامة البيداغوجية للسنوات الأخرى في الليسانس والماستر، إذ يمكن للطلبة الناجحين في الدكتوراه إنهاء الجانب النظري للتكوين في أي فترة للتسجيل وإيداع مشروع الدكتوراه على مستوى المجالس العلمية للانطلاق في البحث.

وسيعلن الوزير عبد الباقي بن زيان شخصيا مع بداية السنة الجامعية 3 أكتوبر 2021 عن التفاصيل الجديدة وشروط مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2022 بمجرد انتهاء اللجنة المكلفة بوضع الروتوشات الأخيرة بالتنسيق مع الندوات الجهوية على النص التنظيمي الذي سيعرض على الشركاء الاجتماعيين لإبداء الرأي فيه قبل الإعلان عنه بشكل رسمي والإفراج عن قائمة عروض التكوين المصادق عليها، وعدد المناصب المفتوحة لهذه السنة، فيما ذكرت ذات المصادر بأن إلغاء التصنيف باق للسنة الثانية على التوالي مثل ما أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الطلبة الراغبين في اجتياز الدكتوراه من أجل منح الفرصة للجميع للتنافس.

وفي سياق ذي صلة، سيتم ضبط المعايير والشروط الأخرى المتعلقة بالانتقاء والترشح لاجتياز المسابقة وهذا لتتناسب والمعايير الدولية المعمول بها للحصول على الشهادات العليا في المسار الجامعي من جهة، وتتوافق مع احتياجات الجامعة في التأطير من جهة أخرى، إذ سيتم الفصل ولأول مرة في نوع الشهادة ولمن تكون ولفائدة من؟ ولاسيما بعد النمط الجديد للتوظيف الذي باشرته الوصاية لامتصاص البطالة وسط فئة “الدكاترة” بعد إبرام اتفاقية مع الوظيف العمومي لخلق مناصب شغل للدكاترة خارج قطاع التعليم العالي، خاصة أن عدد حاملي شهادة الدكتوراه في الجزائر بلغ حوالي 8 آلاف، إذ تعتزم الوزارة ضبط العدد مقارنة بالحاجيات الحقيقية للجامعات والتخصصات الأكثر طلبا، مع إيجاد صيغة قانونية تضمن التوظيف لحاملي الدكتوراه في القطاعات التي تتوفر على مصالح البحث التطويري.