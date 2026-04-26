تلاعبات في ملف التأشيرة للجزائريين.. السلطات الإسبانية تتحرك

تسبب ملف منح تأشيرات “شنغن” للجزائريين بأزمة داخل القنصلية العامة لإسبانيا في الجزائر، وذلك في أعقاب تحقيقات قضائية بمدريد كشفت عن وجود مخالفات في التعامل مع هذا الملف.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن تحقيقا قضائيا قادته المحكمة الوطنية، أسفر عن توقيف مسؤول دبلوماسي بالقنصلية إلى جانب موظف جزائري، للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة منظمة كانت تمنح تأشيرات “شنغن” مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة، وفقًا لما نقلته صحيفة THE OBJECTIVE عن مصادر أمنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيهما كانا يسهلان الحصول على التأشيرات بطرق غير قانونية، في إطار نشاط منظم، مع تحويل جزء من العائدات نحو إسبانيا، حيث يُشتبه في استغلالها في عمليات تبييض أموال، من بينها اقتناء مركبات وأصول.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب عملية أمنية أطلقتها السلطات الإسبانية تحت اسم “Jazira-Cova”، بمشاركة عدة أجهزة مختصة، من بينها وحدات مكافحة الجرائم الاقتصادية وشبكات الهجرة غير النظامية، إلى جانب مصالح الرقابة الجمركية، حيث تم تنفيذ مداهمات داخل التراب الإسباني أسفرت عن حجز مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية، مع اتخاذ إجراءات لتجميد بعض الممتلكات.

كما أفادت المعطيات ذاتها، أن الموقوفين يواجهون شبهات تتعلق بتسهيل الهجرة غير الشرعية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وعرضهما على الجهات القضائية المختصة، مع الإشارة إلى وجود أطراف أخرى تخضع للتحقيق دون توقيف.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، مباشرتها لتحقيق داخلي موازٍ، دون تقديم تفاصيل إضافية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.

وفي وقت سابق، كانت السلطات الإسبانية قد اتخذت إجراءات تأديبية وإدارية مرتبطة باضطرابات مست معالجة طلبات منح التأشيرة للمواطنين الجزائريين، بعد تسجيل حالات رفض وتأخير أثارت جدلا واسعا وشكاوى متكررة.