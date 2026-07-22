تلاميذ الجزائر النوابغ يحظون بتكريم رئيس الجمهورية

وقّع عفوا لصالح 5 آلاف محبوس ناجح في "البيام" و"البكالوريا" والتكوين المهني

خصّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا (دورة 2026)، بتكريم رئاسي، أشرف شخصيا على مراسمه بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب عائلات المكرمين، أين سلمهم ميداليات وهدايا ومكافآت مالية.

وبخصوص شهادة البكالوريا، كرم رئيس الجمهورية كلا من المتفوقة الأولى وطنيا، التلميذة قرومي بشرى هبة الله من ثانوية “الشهيد بوزيرة أحمد” بولاية تيارت، شعبة “تقني-رياضي”، والتي حلت الأولى وطنيا بمعدل 26ر19 والتلميذة نصر الله يقين من ولاية تبسة، والمتمدرسة بثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر العاصمة، التي حلت في المرتبة الثانية بمعدل 21ر19 وكذا المتفوقة الثالثة التلميذة سعال زينب دعاء، من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة “المصير” بالعاشور بالجزائر العاصمة، شعبة علوم تجريبية، والتي تحصلت على معدل 16ر19.

وفيما يتصل بمدارس أشبال الأمة، كرم رئيس الجمهورية المتفوق الأول، الشبل قدرز زياد من مدرسة أشبال الأمة ببجاية، الذي تحصل على معدل 97ر18، في شعبة العلوم التجريبية والشبلة قصاب ريهام تسنيم من مدرسة أشبال الأمة بالبليدة، والتي حلت في المرتبة الثانية بمعدل 86ر18 في شعبة الرياضيات وكذا الشبل مسعودان يوسف عبد الرؤوف من مدرسة أشبال الأمة بباتنة، الذي حاز على المرتبة الثالثة بمعدل 81ر18 شعبة الرياضيات، إلى جانب الشبلة بن سعيد آية من مدرسة أشبال الأمة بالبليدة، والتي جاءت في المرتبة الرابعة بمعدل 71 ر18 في شعبة الرياضيات .

وفي فئة ذوي الهمم، كرم رئيس الجمهورية التلميذ مروش عبد الباسط، من ولاية الوادي، والذي حلّ في المرتبة الأولى بمعدل 56ر17 في شعبة الرياضيات والتلميذة بلكوت دعاء من بني ورتيلان، التي تحصلت على معدل 44 ر17 في شعبة العلوم التجريبية وكذا التلميذ فوحال أحمد من ولاية باتنة، الذي حلّ في المرتبة الثالثة بمعدل 05ر17 في شعبة الرياضيات.

وفي نفس الإطار، تم تكريم المتفوقة الأولى من المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، التلميذة خلفة مريم، التي تحصلت على معدل 38ر17 في شعبة العلوم التجريبية.

وبخصوص امتحانات شهادة التعليم المتوسط، كرم رئيس الجمهورية المتفوقين الأوائل وطنيا، تتقدمهم التلميذة قية إخلاص من متوسطة “العلامة خليفة بن حسن” بولاية الوادي، والتي تحصلت على معدل 19.80، تليها في المرتبة الثانية، التلميذة مزردي رنا من متوسطة “بجاوي العربي” بولاية بسكرة، بمعدل 19.65، متبوعة بالتلميذة بوبيدي بسملة من متوسطة “محمد بن بولعيد” بولاية باتنة، بمعدل 19.60.

وفي فئة ذوي الهمم، قام رئيس الجمهورية بتكريم التلميذ بن شعبان محمد أمين من الخروب بقسنطينة، الذي تحصل على معدل 85ر18، متبوعا بالتلميذة بوزارة مريم من ولاية تيسمسيلت، المتحصلة على معدل 38ر18 وكذا التلميذة رباج ملاك من نقاوس بباتنة، التي حازت على المرتبة الثالثة بمعدل 10ر18.

كما تم أيضا تكريم المتفوقة الأولى من المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، التلميذة أعرور نسيبة، التي تحصلت على معدل 42 ر18.

وعقب المراسم، كرم التلاميذ المتفوقون في شعبة الرياضيات رئيس الجمهورية نظير رعايته الخاصة لهذه الشعبة وبقية الشعب العلمية الدقيقة، حيث منحته التلميذة يحيى آلاء صاحبة لقب “ملكة الرياضيات الإفريقية”، الميدالية الذهبية التي توجت بها في فعاليات الأولمبياد الإفريقي للرياضيات، المنظم بمدينة ياموسوكرو بكوت ديفوار من 26 جوان إلى 4 جويلية 2026.

وفي الختام، أخذ التلاميذ المكرمون صورة تذكارية جماعية مع رئيس الجمهورية.

وفي مستهل هذه المراسم، ألقى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية نظير إشرافه الشخصي ورعايته السامية لهذا الحفل التكريمي، الذي يعتبر بمثابة “تحفيز متميز يولد الرغبة القوية في المنافسة الجادة والمستمرة على التحصيل المعرفي والإصرار على النجاح والتفوق”، مشيدا بالتزام رئيس الجمهورية بـ”جعل المدرسة فضاء للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ مع تجنيد كافة الإمكانات”.

كما أكد الوزير أن “النجاح المميز الذي عرفته الامتحانات الوطنية لهذه السنة يعكس مستوى التجند العالي لمؤسسات الدولة والتنسيق المحكم بين مختلف القطاعات”، متوقفا عند “الاستقرار الذي طبع الموسم الدراسي واستكمال البرامج التعليمية في ظروف عادية”، وهي كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وعلى هامش هذه المراسم، أعرب المتفوقون عن فخرهم واعتزازهم بنيل شرف التكريم من طرف رئيس الجمهورية، منوهين بالحرص والاهتمام والتشجيع المتواصل الذي يوليه للمدرسة وللتحصيل العلمي.

وفي سياق آخر، وقّع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وكذا المتحصلين على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026.

ويستفيد، بموجب مرسوم العفو الرئاسي، ما يقارب خمسة آلاف محبوس، من مختلف الفئات والأنماط المذكورة.