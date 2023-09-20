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الجزائر
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تلاميذ معوقون ومعوزّون يطالبون بالمنحة المدرسية والخدمات الصحية

كريمة خلاص
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تلاميذ معوقون ومعوزّون يطالبون بالمنحة المدرسية والخدمات الصحية

أكّدت عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة استقبال الفيدرالية لشكاوى عديدة من قبل بعض الجمعيات التابعة للفيدرالية بخصوص إقصاء التلاميذ على مستوى أقسامها من الاستفادة من المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ المعوزين وكذا من زيارات أطباء وحدات الكشف والمتابعة التابعة للصحة المدرسية بما فيها التلقيحات.

وقالت معمري، في تصريح للشروق يوم الأربعاء، أن الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة المسجلين في مراكز جمعيات أولياء الأطفال ذوي الإعاقة التي تتوفر على اعتمادات من قبل وزارة التضامن لم يتمكنوا من تلقي المنح المدرسية التي تقدمها الدولة للتلاميذ المعوزين، رغم أحقيتهم بها، والتكفل الطبي التابع للصحة المدرسية، متسائلة عن سبب إقصائهم من الإجراءات التي تتعامل بها مختلف القطاعات مع التلاميذ المعوزين، وهذا اعتبره تمييزا في حق الأطفال ذوي الإعاقة.

وأكّدت معمري عتيقة استقبال أكثر من 100 حالة لأولياء التلاميذ حرم أبناؤهم من هذه الإعانات بدون وجه حق عبر 57 مركزا جمعويا في ولاية البليدة والجزائر وبومرداس، وإن كان الأمر، كما قالت، يتعلق بجميع المراكز عبر مختلف ولايات الوطن.

ووجهت معمّري من خلال الفيدرالية نداء إلى السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن ووزارة التربية من أجل إنصاف هذه الفئة وجعلها تستفيد من جميع الخدمات التي توفّرها الدولة لكل أبنائها بدون تمييز.

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