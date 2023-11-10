تلبية 80 ألف طلب إلكتروني لتزويد المؤسسات الاستشفائية بالأدوية

إطلاق 3 تطبيقات لمتابعة المخزون خلال الأيام القادمة

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، عن تلبية أزيد من 80 ألف طلب إلكتروني لتزويد المؤسسات الاستشفائية بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا في إطار تعميم عملية الرقمنة التي يشهدها قطاع الصحة.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لـ”وأج”، أن “الصيدلية المركزية للمستشفيات بجميع ملحقاتها قامت، كمرحلة أولى، بتلبية أزيد من 80 ألف طلب من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية لفائدة جميع صيدليات المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن”.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي ستتم “خلال الأيام القليلة القادمة” تتعلق بإطلاق ثلاث تطبيقات جديدة لتسجيل ومتابعة مخزون المؤسسات الاستشفائية من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن “رؤية دقيقة” حول تنظيم وتسيير هذه المواد والمستلزمات.

ومع إطلاق هذه التطبيقات الجديدة، يمكن لكل من وزارة الصحة والصيدلية المركزية للمستشفيات -حسب ذات المسؤول- الإطلاع على تسيير مخزون الأدوية والتعرف عن الاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة استشفائية.

كما يمكن للمؤسسات الاستشفائية أيضا، في حال نفاد المنتوج لدى الصيدلية المركزية، اقتناء الأدوية في إطار التبادل أو التضامن فيما بينها.

وأوضح فرحات، أن هذه التطبيقات الإلكترونية الجديدة بجميع وظائفها، ستساهم من جانب آخر في تنظيم وتسيير ومراقبة المواد منتهية الصلاحية، إلى جانب تفادي تهريب بعض المواد خارج المؤسسات الاستشفائية، مبرزا أن عملية الرقمنة تندرج أيضا في إطار “الترشيد والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة”، إلى جانب “ربح الوقت بعد التخلص من استعمال الوثائق نهائيا”.

وفيما يتعلق بالأدوية المبتكرة، فقد ثمّن فرحات مبادرة السلطات العمومية بتوفير غلاف مالي يقدّر بـ12 مليار دج من أجل اقتناء 31 دواء مطوّرا، مشيرا إلى حرص الصيدلية المركزية لجعل هذه الأدوية في متناول المؤسسات الاستشفائية والمرضى، لاسيما منهم المصابون بالأمراض المتعلقة بالمناعة والسرطان والتهاب الأعصاب اللويحي.