 تلبية 93 بالمائة من طلبات الحركة التنقلية الولائية للأساتذة

في سابقة هي الأولى من نوعها.. بلعابد يكشف:

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأحد بالجزائر العاصمة، أن نسبة القبول في الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بلغت 93 بالمائة على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الملتقى الوطني التكويني للنواة الوطنية للمعالجة البيداغوجية لنتائج تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، أنه تم خلال هذه الصائفة القيام بعدة عمليات لفائدة الأساتذة بخصوص تنقلهم عبر الولايات، مبرزا أن “الحركة التنقلية بين الولايات بلغت نسبة التلبية فيها 93 بالمائة في سابقة هي الأولى من نوعها”.

وأضاف أن الوزارة “تعكف أيضا على معالجة دخول وخروج الأساتذة المشاركين في هذه العملية، والذين يعدون بالآلاف، على أن يتم الاعلان عن النتائج قريبا”.

وذكر بالمناسبة أن مرحلة تأكيد وتصحيح المعلومات الخاصة بكل مترشح ستكون ما بين 5 و7 سبتمبر الجاري، معتبرا أن الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى “يتعين عليهم مراجعة وتصحيح الأخطاء وكذا إيداع الالتزام لدى المديرية المختصة ولائيا”.

وشدد على أن “إيداع الأستاذ المترشح للالتزام يعتبر مشاركة رسمية من دون رجعة وسيعين في إحدى مؤسسات الولاية التي يرغب في الانتقال اليها”.

وفي سياق مستجدات السنة الدراسية 2024/2023، أشرف بلعابد على ملتقى وطني تكويني للنواة الوطنية للمعالجة البيداغوجية لنتائج تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي سيمتد إلى غاية الخامس من الشهر الجاري، حيث كشف أن عدد التلاميذ المسجلين هذه السنة بلغ أزيد من 11 مليون تلميذ في المراحل التعليمية الثلاث يؤطرهم أزيد من نصف مليون أستاذ.

وأعلن بالمناسبة عن التحاق أكثر من نصف مليون أستاذ استأنفوا عملهم، الأحد، مؤكدا أن “كل الظروف تم تهيئتها لعودة الاساتذة لمناصبهم والتلاميذ الى مقاعد الدراسة في أحسن الظروف”.

كما دعا بلعابد الأسرة التربوية إلى التجند لتأمين نجاح السنة الدراسية من خلال الالتزام والمواظبة والفعالية في تأطير التلاميذ، مشددا على أن الوزارة تعمل على توفير جميع المستلزمات على نحو يضمن الرفاه المدرسي للتلاميذ والمهني للأساتذة.