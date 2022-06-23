تلفزيونات تركيا وفرنسا وقطر تنقل وقائع الألعاب المتوسّطية بِوهران

فضلا عن ستّة بلدان أجنبية أخرى

يُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة فعّاليات ألعاب البحر المتوسط 2022، على الهواء مباشرة، عن طريق قنوات التلفزيون العمومي.

وتحتضن مدينة وهران ألعاب البحر المتوسّط، ما بين هذا السبت والـ 6 من جويلية المقبل.

ويعرض التلفزيون العمومي الجزائري منافسات هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، على الهواء مباشرة، وعبر أربع قنوات، وهي: الأولى (الأرضية) والثالثة (الإخبارية) والرابعة (الأمازيغية) والسادسة (الشبابية).

وبِخصوص وسائل الإعلام الثقيل للبلدان الأجنبية، يُسجّل عرض منافسات ألعاب البحر المتوسّط عبر تسع قنوات (دول)، وهي: “بي إن سبورت” القطرية، و”تي آر تي” التركية، وفرانس 2″ الفرنسية، و”سي بي سي” الكندية، و”آر تي بي” البرتغالية، و”آر تي في” من سان مارينو (بلد مُجاور لِإيطاليا)، و”آر تي آس آش” الألبانية، و”أ آر تي” اليونانية، و”بي آش تي” من البوسنة والهرسك.