تلف 70 طن من اللحوم المستوردة.. بسبب كوابل الكهرباء!

كانت معبأة على متن حاويتين بميناء مستغانم

في فضيحة جديدة عصفت بميناء مستغانم، تعرضت حاويات لحوم حمراء مستوردة إلى الإتلاف، خلال شهر رمضان الكريم، بسبب إهمال بعض مسؤولي الميناء، مما كبّد المستوردين خسائر فاقت الـ300.000 أورو.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أن اللحوم المستوردة والمقدّرة بـ70 طن والمعبأة على متن حاويتين كبيرتين بقيمة مالية إجمالية تفوق الـ60 مليون دينار جزائري، قادمة من ميناء مرسيليا، ومن المفروض أنه بمجرد رسوها بميناء مستغانم، يتكفل المختصون بربطها بالأجهزة الكهربائية لتفادي فسادها.

تهاون عدد من مسؤولي الميناء الذي أعطوا أوامر بإلزام حراس الميناء بالقيام بمهمة تسيير الأجهزة الكهربائية ذات الضغط المرتفع والتكفل بربطها بالحاويات المعبأة باللحوم، بدلا من مختصين مؤهلين في المجال الكهربائي، تسبّب في كارثة إصابة أحد الحراس بصعقة كهربائية ناتجة عن كوابل غير مطابقة للمقاييس، مما جعل هذا الأخير يصاب بحروق خطيرة جدا.

وبعد معاينة وفحص الطبيب البيطري التابع لمصالح الفلاحة بميناء مستغانم، وبعد إخضاع عينة من هذه اللحوم للتحاليل الضرورية قبل إعطاء رخصة خروجها وتوجيهها للمستهلك، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بسبب عدم توصيلها بالتيار الكهربائي، وعلى هذا الأساس، رفض الطبيب البيطري خروج هذه اللحوم من الميناء بعد أن لاحظ تعفنها وظهور فطريات عليها، ما جعلها تشكّل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وطلب الطبيب إتلافها على الفور، وهو ما كبّد المستوردين خسائر بملايير الدينارات.