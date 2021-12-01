تلقب بأم الـ44.. تعرف على المرأة الأكثر إنجابا في العالم

تمكنت امرأة في أوغندا من إنجاب 44 طفلا من أب واحد، منهم 22 ولداً و 16 فتاة ما زالوا على قيد الحياة، و6 آخرين توفوا، حتى باتت تكنى بأم الـ 44.

وكانت المرأة قد تزوجت بعمر 12 عاما، وانجبت بحلول عامها الأربعين نحو 44 طفلا 6 منهم توفوا، بينما الأب سرق أموال الأسرة وهرب، وذلك وفقا لما ذكرته للمستكشف «جو حطاب».

وأرجع الأطباء سبب كثرة مرات الإنجاب إلى أم المرأة تتمتع بشدة خصوبتها مما ساهم في إنجابها لهذا العدد الضخم من الأطفال، كما لم تفلح معها أية وسائل لمنع الحمل أو تنظيم النسل.

يذكر أن المرأة أنجبت مرة واحدة طفلا، في حين أنجبت 5 حالات لـ3 توائم، و4 حالات لتوأمين، و5 حالات أخرى لـ4 توائم في بطن واحدة.