تلقيت عرضين للتدريب في الجزائر

قائد المنتخب المصري السابق حسام حسن:

تحدث حسام حسن قائد منتخب مصر السابق، عن الفرق بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية:”صلاح ومحرز مستواهما متقارب من حيث المهارات والسرعات، النجم المصري قد يكون أسرع قليلًا بالإضافة إلى أن معدل أهدافه أكبر، لو النجم الجزائري عمل على تسجيل أهداف أكثر سيكون التقارب بين الثنائي أكثر، أما من ناحية الدفاعية الثنائي عندهم نواقص”.

وتابع: “صلاح ومحرز من أفضل اللاعبين في العالم، وتواجدهما في المونديال كان سيضيف بريقا للبطولة، الجماهير المصرية والجزائرية ضعف الجماهير المتواجدة في المحفل العالمي، لأن معروف إن دول شمال إفريقيا عندهم الشغف بوطنهم وحبهم لكرة القدم”.وبسؤاله هل تلقى عروضًا للتدريب في الجزائر؟ قال: “لن أخفي سرًا، تلقيت عروضًا بالفعل من ناديين كبار، يُشرفني وجود اهتمام من أندية جزائرية، لكن لم يحدث نصيب بسبب أنني آخذ راحة الآن بالإضافة إلى كأس العالم، وتم تأجيل حسم القرار”.واختتم: “رابح ماجر أفضل لاعب في تاريخ الجزائر، أنا كنت أشاهده عندما كان لاعبًا في بورتو، وهو من أوائل اللاعبين الذين عرفوا أوروبا على اللاعبين العرب، كان فخرا كبيرا”.