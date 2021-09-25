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الجزائر

تلقيح الأطفال ضد كورونا: أخصائي في علم الأوبئة يكشف آخر المستجدات

الشروق أونلاين
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تلقيح الأطفال ضد كورونا: أخصائي في علم الأوبئة يكشف آخر المستجدات

قال الدكتور حمزة روابح أخصائي في علم الأوبئة والطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسطيف، السبت، إن مسألة تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا هي قيد الدراسة لدى المجلس العلمي بوزارة الصحة .

وشدد الدكتور في حديثه لإذاعة سطيف الجهوية على ضرورة تقيد  الأولياء برزنامة التطعيم المعتمدة في الجزائر تفاديا لأمراض قد تظهر من جديد.

كما حذر روابح من حدوث مضاعفات ومخاطر لدى الأطفال الصغار بسبب طول مدة ارتداء القناع الواقئ، داعيا  الأولياء والأطقم التربوية بما فيهم المعلمين إلى الإنتباه وارشاد ومساعدة المتمدرسين .

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية ستبقى سارية المفعول، والملقحون ضد فيروس كورونا المستجد يخضعون للقاح المضاد للأنفلونزا الموسمة والمدة الفاصلة بين لقاح وآخر لا تقل عن 14 يوما.

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