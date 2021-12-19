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الجزائر

تلقيح الأطفال والنساء الحوامل: “سينوفاك” تقدم شروحاتها لوزير الصحة

الشروق أونلاين
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تلقيح الأطفال والنساء الحوامل: “سينوفاك” تقدم شروحاتها لوزير الصحة
ح.م
جانب من لقاء وزير الصحة بالرئيس المدير العام لمخابر "سينوفاك"

عرض الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” الصينية جملة من الشروحات لوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد حول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عند الأطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الصحة للرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك”  غاو كيونغ  بحضور كل من المفتش العام للوزارة الهاشمي شاوش، المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية البروفيسور وهيبة حجوج والمدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار،

وحسب بيان للوزارة فقد قد إستمع بن بوزيد إلى جملة الشروحات المقدمة من قبل المدير العام لمخابر “سينوفاك” تضمنت التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عند الأطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات، مشيرا إلى إمكانية تبادل الخبرات و الاطلاع على الدراسات التي أجريت في هذا الجانب

هذا  وأثنى غاو كيونغ على الثقة التي وضعتها الحكومة الجزائرية بنظيرتها الصينية بصفة عامة وبشكل خاص في المخابر التي يشرف على تسييرها، من خلال لجوئها إلى إقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا كوفيد- 19.كما أشاد ذات المتحدث بالتسهيلات التي أقرتها الجزائر لفائدة مخابر “سينوفاك”.

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