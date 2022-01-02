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الجزائر

تلقيح مرشحي البكالوريا والأطفال.. عضو باللجنة العلمية يرد

س.م
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تلقيح مرشحي البكالوريا والأطفال.. عضو باللجنة العلمية يرد
أرشيف

أكد عضو لجنة متابعة وباء كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، الأحد، أن اللجنة العلمية لم تفصل بعد في مسألة تلقيح ممتحني شهادة البكالوريا لدورة 2022.

وأفاد رياض مهياوي، في تصريح  خلال برنامج “الشروق مورنينغ”، أن اللجنة العلمية لن تجبر المترشحين لامتحانات البكالوريا على تلقي اللقاحات، مضيفا إنه من الأفضل أن يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا مادام سنهم يتجاوز 17 سنة.

وحسب مهياوي فاللجنة ستفصل في تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا للأطفال 15 سنة فما فوق هذا الأسبوع.

ومن جهة أخرى قال عضو لجنة متابعة الوباء، إن أعراض متحور أميكرون ليست خطيرة مقارنة بالمتحورات الأخرى،  وأن متحور دالتا هو الأكثر إنتشار، محذرا التراخي الكبير المسجل في الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس.

وأردف  أن أغلب من يدخلون حاليا  الإنعاش لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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