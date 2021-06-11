عضو باللجنة العلمية

أكد المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة وعضو اللجنة العلمية البروفيسور إلياس رحال أن فيروس كورونا لا يزال خطير، ولهذا يجب على المواطن أن يلتزم بالوقاية ويُقبل على التلقيح حتى ينتصر على هذا الوباء الفتاك، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الصحة سطرت برنامجًا يهدف إلى تلقيح 20 مليون جزائري قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف البروفيسور إلياس رحال في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية الجمعة أن الوضعية الوبائية الحالية ليست مرضية، والأرقام المسجلة فوق المعدل المطلوب وليس لنا حل آخر سوى التلقيح، خاصة وأن بعض الولايات تسجل نسبة فوق المعدل الوطني منها العاصمة والمسيلة، البليدة، تيزي وزو ووهران وسطيف.

وقال الياس رحال، إن اللجنة العلمية التقت ممثلي قاعات الأعراس وقرار عودة النشاطات بيد السلطات العمومية، مؤكدا أن اللجنة العلمية استمعت لأصحابها.

وأشار البروفيسور رحال إلى أن البروتوكول الصحي للانتخابات والامتحانات الرسمية جاهز، داعيا الجميع إلى احترامه تفاديا لارتفاع للاصابات.

وحذر المتحدث من خطورة التهاون، مشيرا إلى أن الفيروس لا يزال يقتل وأضاف أن فئة الشباب أصبحت أكثر عرضة له في الوقت الحالي.

وعن عملية التلقيح قال البروفيسور رحال أنه سيتم تلقيح 20 مليون جزائري قبل نهاية السنة.

وأكد المتحدث أن الوضعية الوبائية الحالية ليست مرضية، والأرقام المسجلة فوق المعدل المطلوب وليس لنا حلا آخر سوى التلقيح.

وأشار رحال إلى أن الجزائر وفرت 4 ملايين لقاح حتى شهر جوان، مضيفا أنه في عام 2021 سنخرج من الأزمة الصحية بالتلقيح.