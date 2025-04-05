تلمسان: تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تلمسان، وفي عملية نوعية، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات، مع حجز 86 كلغ من الكيف المعالج.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري عن مصالح الدرك اليوم السبت، 5 أفريل “في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري بتلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات”.

ومكنت العملية “من حجز 86 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف أربعة أشخاص فيما يبقى ثلاثة في حالة فرار، مع حجز ثلاث سيارات سياحية وسبعة هواتف نقالة”.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية بتهمة جناية الحيازة ونقل المخدرات بغرض البيع ضمن جماعة منظمة وجنحة تبييض الأموال.

ودعت مصالح الدرك الوطني “المواطنين إلى التبليغ عن طريق الوسائط المتاحة عن أي معلومات من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها”.