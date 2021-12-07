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الجزائر

تلمسان: وفاة إمرأة وإصابة 8 آخرين في حادث مرور

الشروق أونلاين
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تلمسان: وفاة إمرأة وإصابة 8 آخرين في حادث مرور
ح.م
جانب من حادث المرور

خلف حادث مرور، الثلاثاء،  وفاة إمرأة وإصابة 8 آخرين، على إثر انحراف حافلة واصطدامها بشاحنة بولاية تلمسان.

وحسب بيان  لمصالح الحماية المدنية للولاية فقد تدخلت وحداتها  الثلاثاء على الساعة07 و25 د من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 07 في شقه الرابط بين عوشبة والمضيق.

وأوضحت المصالح ذاتها أن الحادث تمثل في انحراف حافلة واصطدامها بشاحنة ثم اصطدامها ببناية طور الانجاز.

وأكدت الحماية المدنية أن الحادث خلف 8 ضحايا ذكور تتراوح اعمارهم بين 28 و52 سنة بهم اصابات متعددة، بينما تم تسجيل وفاة امراة تبلغ من العمر 28سنة.

المغير: حادث مرور يخلف إصابة 23 شخصا الإثنين

خلف حادث مرور وقع بولاية المغير، صبيحة الإثنين، 23 جريحا على إثر اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية فقد تدخلت وحداتها لولاية المغير على الساعة 05 و17 دقيقة صباحا، على إثر إصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين الخط ورقلة الجزائر، بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية تيندلة، دائرة جامعة.

وأشارت إلى أن الحادث خلف إصابة 23 شخصا تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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