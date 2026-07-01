تلميذة إسبانية تراسل بوتين.. وهذا ما أهداه لها!

أثارت تلميذة إسبانية اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعدما كشفت عن هدية تلقّتها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر رسالة كانت قد وجهتها إليه.

وعرضت لوسيا، وهي تلميذة من أوفييدو كانت قد كتبت في وقت سابق رسالة إلى بوتين، صورة موقعة من الزعيم الروسي تلقتها كهدية منه.

ويظهر في الصورة التي نشرتها وكالة “نوفوستي” الهدية وهي عبارة عن صورة للرئيس بوتين موقعة منه وعليها شريط بألوان العلم الروسي ثلاثي الألوان وشريط آخر.

وقالت لوسيا: “أرغب بشدة في مقابلته. لطالما أحببت روسيا وشعبها ورئيسها منذ صغري”، واصفة لقاء بوتين بأنه “حلم كبير”.

واستقبل السفير الروسي لدى إسبانيا يوري كليمنكو في وقت سابق عائلة لوسيا في المبنى الرئيسي للسفارة في مدريد.

وجاء هذا اللقاء استجابة لرسالة كانت قد أرسلتها التلميذة إلى الرئيس الروسي في جويلية 2025. وقد ردت السفارة على الرسالة وأحالتها إلى الجهات المختصة.