تلميذة مسلمة تجبر على مشاهدة فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم

اتُهمت مدرسة في استراليا بإجبار تلميذة مسلمة على مشاهدة فيلم كرتوني مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الذي أثار غضب الجالية المسلمة في ملبورن.

وقال والد التلميذة إن المعلم عرض فيلما “مهينا وصريحا” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جعل التلميذة تلفت انتباهه، لكنه تجاهلها وواصل العرض, مما سبب صدمة نفسية لها.

وكتب والد التلميذة حول الحادثة: “حاولت ابنتي أيضا التعبير عن انزعاجها من الفيديو، ولكن للأسف لم يهتم المعلم واستمر في تشغيل الفيديو، مما أجبرها على مشاهدة هذا المحتوى”.

أضاف: “نحن كمسلمين لا يمكن أن نتسامح مع أي شيء ضد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم” وطالب والد الطفلة المدرسة بالاعتذار وتقديم شرح لعرض مثل هذه النشاطات المسيئة في المدرسة، كما طالب بفصل المعلم وإجراء تحقيق.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم في ولاية فيكتوريا، لصحيفة “الغارديان” البريطانية، إن التحقيقات جارية حول هذه الحادثة.

يذكر أن الفيديو المعروض يعتبر واحدا من سلسلة أمثلة مستخدمة في الفصل حول “الإعلام الهجين” وتأثيراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه ليس مقررا في البرنامج الدراسي لولاية فيكتوريا.

من ناحيته، قال المجلس الإسلامي في فيكتوريا، في بيان، إن أفراد الجالية المسلمة في ملبورن “منزعجون جدا” من هذه الحادثة، مضيفا أن”المجلس الإسلامي في فيكتوريا يتفهم أن كثيرين في المجتمع مستاؤون جدا مما سمعوه، ويريدون التعبير عن غضبهم ورفضهم”.