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الجزائر
إيفاد لجنة تربوية للاطلاع بباتنة

 تلميذ ذو 11 عاما يطعن أستاذة بخنجر في ساحة متوسطة!

الطاهر حليسي
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 تلميذ ذو 11 عاما يطعن أستاذة بخنجر في ساحة متوسطة!
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اهتزت، متوسطة مصطفى عماري، لبلدية تاكسلانت، دائرة أولاد سي سليمان، غرب ولاية باتنة، الأربعاء، على حادثة مأساوية، إثر إقدام تلميذ، على طعن أستاذته، في ساحة المتوسطة، وسط حالة من الهلع والجزع.

وكانت استاذة اللغة العربية “ب. س” طلبت من تلميذ بالغ من العمر 11 سنة، الكف عن التشويش خلال الدرس، والتوقف عن ازعاجها، غير أن استمراره في ذلك، حتم عليها مطالبته بمغادرة القسم وإحضار أوليائه، غير أن التلميذ رفض طلب الأستاذة فكررت عليه طلب الخروج، ثم قام بالترصد لها في ساحة المتوسطة، مقدما على طعنها بخنجر في الظهر على عمق عدة سنتيمترات، فسقطت أرضا قبل أن يتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى مدينة نقاوس لتلقي العلاج، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل تم خلاله سحب الخنجر، ثم توقيف النزيف الدموي وإخاطة الجرح الغائر.

ونظم مواطنون حملة تبرع بالدم للأستاذة لإنقاذ حياتها بعد ما وصفت حالتها بالمعقدة، في وقت علم أن مديرية التربية أوفدت لجنة للإطلاع على حالتها في انتظار التدابير التي سيتم اتخاذها في حق التلميذ المعتدي.

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