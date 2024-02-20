تلميذ يبتكر جهازا لقياس منسوب المياه بالخزانات

يصدر تنبيها في حال تسجيله نقصا

تمكن التلميذ عبد الودود بارك الذي يدرس في السنة الثانية ثانوي، شعبة تقني رياضي بثانوية “الشيح حجاز”، ببلدية لرجام بولاية تيسمسيلت، من ابتكار نموذج أولي لجهاز قياس منسوب المياه بالخزان، وهو جهاز يساعد في مراقبة مستوى مياه الخزان بكل سهولة.

وأوضح عبد الودود صاحب 14 ربيعا لـ”الشروق” أن فكرته التي قام بتجسيدها بمساعدة زملائه في الثانوية، تتمثل في جهاز يتم تركيبه في المنازل لمراقبة منسوب مياه الخزان، من خلال نظام ذكي يمكن من معرفة مستوى الماء بكل سهولة دونما معاينة الخزان، سواء كانت خزانات أرضية أو علوية، وأشار إلى أن الجهاز يعد أحد الأدوات المفيدة للمنازل والمؤسسات، حيث يحذر من نقص منسوب الماء في الخزان، ويعرض نسبة المياه المخزنة التي تم استهلاكها، كما يقوم هذا الجهاز أيضا بإطلاق تنبيه عندما يكون هناك نقص كبير في مخزون الماء.

ويتصف التلميذ “عبد الودود” حسب أستاذته في تخصص هندسة كهربائية عربية رتول، بحب الاستطلاع واستكشاف الأشياء والرغبة في المعرفة، ما جعله يحظى باحترام ودعم من جميع الأساتذة والطاقم الإداري للمؤسسة، كما يعرف عنه منذ صغره، تفكيك مختلف الأجهزة والمعدات الميكانيكية والالكترونية للتعرف على آلية عمل هذه الأجهزة وكشف بعض العناصر، إذ يحول كل ما يقع بين يديه من هذه المعدات والخردوات إلى مبتكرات جديدة.

وفي سياق متصل، نظمت ثانوية الشيخ حجاز أسبوعا إعلاميا لفائدة مختلف تلاميذ الثانويات والمتوسطات المجاورة، وذلك في إطار تحسيس وترغيب التلاميذ في اختيار والتوجه نحو شعبة تقني رياضي بمختلف تخصصاتها، لما لها من أهمية في المجال العلمي، حيث تم في هذا الصدد تنظيم معرض، تم من خلاله عرض مختلف الأجهزة والوسائل المستخدمة في هذه الشعبة، وقد لقي المعرض الذي يدوم أسبوعا، إقبالا كبيرا من طرف تلاميذ سنوات الرابعة متوسط والأولى ثانوي من المؤسسات التربوية الأخرى في بلدية لرجام، حيث قدمت لهم شروحات حول كل ما يتعلق بشعبة تقني رياضي، والآفاق التي تمنحها هذه الشعبة العلمية.

حميد زغارية