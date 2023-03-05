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الجزائر

تلميذ يتعرض لوخز بإبرة من طرف مجهول بطريق تازولت بباتنة

الطاهر حليسي
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تلميذ يتعرض لوخز بإبرة من طرف مجهول بطريق تازولت بباتنة
أرشيف

تعرض، مساء الأحد، تلميذ يدرس السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة الحاج بن دريس بطريق تاولت بباتنة.

وبحسب معلومات متواترة فقد أقدم شخص مجهول بوخز التلميذ بإبرة ما أسفر عن إصابته بدوار وغثيان، حتم نقله للمستشفى، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث، علما بأن ولاية باتنة سجلت بها حالتان منذ بدء هذه الظاهرة وفق ما تداوله الشارع مصادر دون تأكيدات رسمية.

وبحسب عدد من الأولياء الذين تفطنوا للحادثة فقد فر الفاعل الذي حقن الطفل قرب مدرسة طريق تازولت لاذ بالفرار.

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