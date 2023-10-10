تلميذ يطعن أستاذته بخنجر داخل القسم بسطيف

الضحية خارج دائرة الخطر

شهدت، الثلاثاء، مدينة عين آزال الواقعة بجنوب ولاية سطيف، حادثة مأساوية وخطيرة طالت الأسرة التربوية، وكان بطلها تلميذ قاصر، تمثلت في طعن أستاذة في التعليم المتوسط، تدرّس مادة الرياضيات، في متوسطة أحمد قدوج بقلب البلدية.

حيث تلقت الأساتذة بن عنتر أمينة، وهي في الثلاثينات من العمر، طعنتي خنجر غائرتين، على مستوى الكتف، من طرف تلميذ يتمدرس في الثالثة متوسط في الـ15 من العمر، حيث تم نقلها على جناح السرعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالات بمستشفى عين آزال، كما لاذ التلميذ بالفرار، بمجرد أن شاهد الدماء تقطر من كتف الأستاذة وسط صراخ الحاضرين من التلاميذ والتلميذات. مصالح الأمن أوقفت عقب تحرياتها في عين المكان، التلميذ، وتم تحويله إلى التحقيق بينما خضعت الأستاذة لمتابعة الطبيب الشرعي.

وقد أكدت الأستاذة أمينة للشروق، بأن هذا التلميذ المعتدي، من المشاغبين دائما، وأول أمس الإثنين تم استدعاء ولي أمره، حيث أبدت له ملاحظات حول سيرته، مع رفع تقرير لإدارة الإكمالية، وقد غادرت الضحية المستشفى وستبقى في فترة نقاهة، أما عن الحادثة، فقد وقعت صباح أمس، خلال حصة رياضيات، إذ تقدم منها التلميذ وطلب منها استفسارات حول تقريرها للإدارة واتهمها باختلاق المشاكل، وهنا استخرج الخنجر وغرسه في كتفها، وقد لاقت الحادثة استياء من الأسرة التربوية وتنقل مدير التربية لولاية سطيف إلى المتوسطة وأقنع الأستاذة بالعمل.