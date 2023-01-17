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الجزائر
الإصابة تطلبت نقل الضحية إلى المستشفى

تلميذ يعتدي جسديا على مستشارة تربوية بأم البواقي

بلقاسم. د  
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تلميذ يعتدي جسديا على مستشارة تربوية بأم البواقي
أرشيف

أقدم صباح الثلاثاء، أساتذة إلى جانب عدد كبير من الموظفين العاملين بثانوية عناب ميلود، ببلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي، على شن وقفة احتجاجية، داخل حرم الثانوية، قبل أن يقرروا وبصورة جماعية  الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع زميلتهم، ويتعلق الأمر بمستشارة تربوية تدعى ل.أ، تعرضت لاعتداء جسماني خطير من طرف أحد التلاميذ، يدرس في السنة الثالثة ثانوي وهو معيد للبكالوريا مرتين، بعد قيامه حسب موظفي الثانوية، بمهاجمة الضحية داخل مكتبها والاعتداء عليها بالضرب، وتوجيه لكمة قوية لها ناحية الوجه، كانت كافية لإسقاطها أرضا، مما استدعى نقلها على وجه السرعة باتجاه العيادة متعددة الخدمات لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها وفور علمها بالحادث، باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة سوق نعمان تحقيقا معمقا في القضية، التي خلفت وراءها حالة من الاستنكار والتذمر كبيرين وسط شريحة كبيرة من المجتمع والمنظومة التربوية، فيما علمت الشروق اليومي من محيط مديرية التربية بالولاية التي تأسست كطرف مدني في القضية، بتنقل مدير التربية بمعية عدد من المسؤولين بولاية أم البواقي، إلى بلدية سوق نعمان، من أجل الاطمئنان على الوضعية الصحية للضحية، التي وضعت تحت الرعاية الطبية، ومن ثم تقصي الحقائق بخصوص هذه القضية التي هزت الرأي المحلي، خاصة أن قضية أستاذة ولاية باتنة مازالت في الأذهان.

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